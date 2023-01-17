شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صور فضائية مذهلة التقطها أقدم رائد فضاء نشط في ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دون بيتيت البالغ من العمر 67 عامًا، أقدم رائد فضاء نشط في ناسا، خلال ثلاث رحلات إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) - في أعوام 2002 و 2008 و 2011 - اكتسب بيتيت شهرة كمصور فوتوجرافي ماهر ، حيث ابتكر صورًا غير عادية لمحطة الفضاء الدولية والأرض وما وراءها.

يواصل بيتيت الذي يصف نفسه بأنه "مهندس من خلال الدراسة وعالم بالمهنة ومستكشف عن ظهر قلب"، مشاركة صوره المذهلة على تويتر وإنستجرام، مما أثار إعجاب العديد من متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

تحقق من هذه الصورة على سبيل المثال، التي تم التقاطها خلال ISS Expedition 30 ، وهي مهمة مدتها ستة أشهر بدأت في ديسمبر 2011 حسبما نقلت Digitartlends.

تمت مشاركة الصور على تويتر، تظهر الصورة مسارات النجوم فوق الأرض.

يظهر غابات المنغروف قبالة سواحل الهند، يقول بيتيت في تعليق مصاحب للصورة: "تعطي الانعكاسات الشمسية المرآوية المضاءة بنور الشمس من سطح الماء بقعة مكثفة من الضوء لا تميز فقط بين مكان وجود الماء وما لا يوجد، بل يمكنها أيضًا إظهار تموجات سطحية ناتجة عن تدفق السطح" .

في مثال مذهل آخر لمهاراته في التصوير الفوتوجرافي، يُظهر هذا الالتقاط غروب الشمس من داخل محطة Cupola التابعة لمحطة الفضاء، وهي وحدة من سبع نوافذ يلتقط منها العديد من رواد الفضاء الذين يزورون محطة الفضاء الدولية صورهم للأرض.

يظهر هذه المرة بركانًا ثورانًا (في الأشعة تحت الحمراء القريبة) في منطقة باتاغونيا الجنوبية بالأرجنتين. التقط بيتيت خلال مهمته الأخيرة لمحطة الفضاء الدولية، تظهر مناطق ماجنتا غابات صحية، بينما تشير المناطق الرمادية إلى المكان الذي دمر فيه الثوران المناطق المحيطة.

يقول بيتيت إن المدن في الليل هي واحدة من المعالم المفضلة لديه لالتقاطها.

يُظهر الصورة إسبانيا والبرتغال، مع الأضواء الساطعة لمدريد ولشبونة، من بين العديد من المناطق الحضرية الأخرى ، والتي يمكن رؤيتها بوضوح.

رائد فضاء آخر كان له تأثير بتصويره هو توماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية. خلال مهمتين لمحطة الفضاء الدولية - كانت الأحدث في عام 2021 - تمكن بيسكيت من التقاط العديد من الصور الجميلة للأرض ، على الرغم من أنه كما أوضح ذات مرة، فإن الحصول على تلك اللقطات يتطلب الكثير من التحضير.