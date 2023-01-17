شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: انستجرام يجعل الناس مكتئبين وتويتر يغضبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويتر، إن إنستغرام يجعل الناس مكتئبين ويغضبهم تويتر، سأل ماسك متابعيه على تويتر عن المنصة الأفضل، فغرد: "إنستجرام يجعل الناس مكتئبين وتويتر يغضب الناس، أيهما أفضل؟".

وأجاب أحد حسابات تويتر، أن تويترلا يغضبهم بل يجعلهم يضحكون، ورد المسك بالقول إنه يضحك كثيرًا على تويتر.

وقال ماسك، الذي ظهر في بودكاست The Joe Rogan Experience في عام 2018، إن إحدى المشكلات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي هي أن "الناس يبدون وكأنهم يتمتعون بحياة أفضل بكثير مما هم عليه بالفعل".

قال ماسك في البودكاست إن انستجرام يمكن أن يجعل الناس يبدون أفضل وسعادة "مما هم عليه بالفعل"، وأضاف أن رؤية أشخاص جذابين وسعداء على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يجعل الناس يفكرون، "أنا لست بهذا المظهر الجيد ولست سعيدًا، لذلك يجب أن أكون سيئة".

كان ماسك، الذي اشترى تويتر العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، يتساءل أيضًا عما إذا كان ينبغي على الناس تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ردًا على أحد مستخدمي تويتر الذي شارك دراسة 2021 من قبل مركز الاستقصاء حول الحياة الأمريكية والتي وجدت أن الدوائر الاجتماعية للناس قد تقلصت في العقود الثلاثة الماضية، وقال ماسك: "ربما يجب أن نقضي وقتًا أقل على وسائل التواصل الاجتماعي ...؟".