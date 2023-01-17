شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحظر تطبيق Tweetbot وتطبيقات الطرف الثالث الشائعة الأخرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة تويتر منعت الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات مثل Tweetbot و Twitterrific و Echofon و Henix، حيث قدمت هذه التطبيقات الخارجية للمستخدمين مزايا متنوعة ، بما في ذلك واجهة مستخدم مخصصة وإعدادات مخطط زمني مخصصة وتحسينات أخرى، حيث اعتمدت التطبيقات على مصادر البيانات من واجهة برمجة تطبيقات Twitter لتقديم هذه الميزات الإضافية.

ويوم الجمعة الماضية، لاحظ مستخدمو Twitter لأول مرة أن تطبيقات الطرف الثالث لا تعمل، وبعد ذلك بوقت قصير ، كشفت The Information أن هذه الخطوة ربما كانت مقصودة بناءً على بعض رسائل Slack الداخلية المسربة لموظفي Twitter.

لكن لا يوجد إعلان رسمي يزعج المستخدمين والمطورين على حد سواء، كما لا توجد كلمة رسمية حتى الآن من تويتر تؤكد قرارها بمنع وصول واجهة برمجة التطبيقات إلى عملاء الجهات الخارجية، ولم يترك هذا المستخدمين في الظلام فحسب ، بل ترك أيضًا مطوري التطبيقات المذكورة أعلاه في التنصت.

وأكدت شركة Tapbots ، وهي مطور خارجي بارز، رسميًا عدم تلقي أي إخطارات قبل الحظر، كما وصل صانع Tweetbot أيضًا إلى المنصة المملوكة لـ Elon Musk ولكن دون جدوى، ومن المثير للاهتمام ، أن صانع Tweetbot يعمل بنشاط على إصدار Mastodon من تطبيقه كما تم الكشف عنه في نوفمبر الماضي.

ونظرًا لأن Twitterrific يكمن في طي النسيان أيضًا، فقد سخر حساب Twitter الخاص به من الوضع الراهن ، فيما أعرب مطور آخر Matteo Villa ، وهو الشخص الذي يقف وراء تطبيق Fenix ، عن خيبة أمله بشأن الحظر السري.

وغرد ، "ها أنت ذا. يعد النقص التام في التواصل إهانة كبيرة لجميع الأشخاص الذين عملوا على هذه التطبيقات ويستخدمونها كل يوم ، أعني أن المنصة ملكك ويمكنك أن تفعل ما تريد به، ولكن عليك أن تمتلك قراراتك الخاصة ".

وتابع: "وأنا أفكر بصدق في سحب Fenix لنظام iOS من متجر التطبيقات، لا يزال الأشخاص يقومون بتنزيله، ومن يدري ما إذا كان سيتوقف عن العمل ومتى سيتوقف ".