شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة جديدة للملاحظات لتطبيق Meet.. إليك كيفية عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أكتوبر من العام الماضي، أطلقت جوجل ميزة تقديم العروض التقديمية من جوجل مباشرةً في Google Meet والتي تتيح للمستخدمين التفاعل مع جمهورهم في شاشة واحدة من خلال تقديم العروض التقديمية من Meet، والآن، سيتمكن المستخدمون أيضًا من عرض ملاحظات المتحدثين في Google Meet.

أثناء تقديم شريحة على Google Meet ، يمكن للمستخدمين النقر على زر ملاحظات المحاضر الجديد الموجود في شريط عناصر التحكم في العروض التقديمية لعرض ملاحظات المحاضر داخل المكالمة، وسيساعد ذلك مقدمي العروض على عرض محتواهم بثقة والتفاعل مع جمهورهم دون الحاجة إلى التبديل بين الملاحظات والشرائح.

إليك كيفية عمل ميزة ملاحظات المحاضرين

وأوضحت جوجل أن هذه الميزة لا تتمتع بأي تحكم إداري وغير متاحة للمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل الشخصية و جوجل Workspace Essentials و Business Starter و Education Fundamentals و Frontline بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business القدامى.

التوفر

ومع ذلك ، فإن الميزة متاحة لمن لديهم جوجل Workspace Business Standard ، و Business Plus ، و Enterprise Essentials ، و Enterprise Standard ، و Education Standard ، و Enterprise Plus ، و Education Plus ، وترقية التدريس والتعلم ، وعملاء المنظمات غير الربحية.

وبالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، يمكنهم تحديد "تقديم علامة تبويب" في Meet> اختيار عرض تقديمي من جوجل Slide> النقر على زر ملاحظات المحاضر في عناصر التحكم في الزاوية السفلية من العرض التقديمي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل أيضًا عن تحسين تطبيقات مساحة العمل الخاصة بها، والتي تشمل مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية للأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي. أطلق محرك البحث العملاق ميزة السحب والإفلات السهلة للنصوص والصور من العروض التقديمية من جوجل إلى تطبيقات Android الأخرى.

وخلال حدث جوجل I / O ، أعلنت الشركة أنها ستقوم بتحديث أكثر من 20 تطبيقًا من تطبيقات جوجل للعمل بشكل أفضل على الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.