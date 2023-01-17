شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro وiPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.
Google Pixel 7 Pro
الشاشة: 6.7 بوصة.
المعالج: Tensor G2.
نظام التشغيل: Android 13.
الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.
الكاميرا الأمامية: 10.8MP.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
هاتف iPhone SE 2020
نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).
مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.
الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .
نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.
ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.
الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.
البطارية: بطارية 1821 mAh.