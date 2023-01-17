شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك مشاهدة رائدى فضاء يقومان بأول سيرهما فى الفضاء يوم الجمعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم وكالة ناسا ببث مباشر للسير في الفضاء بالكامل مع التعليق لشرح تفاصيل العملية، لإثنين من رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) يخرجون من غرفة معادلة الضغط كويست بالمحطة لتركيب أجهزة جديدة على السطح الخارجي للمحطة، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 يناير الجاري.

وسيكون رائدا الفضاء اللذان سيقومان بالسير في الفضاء هما رائد فضاء ناسا نيكول مان ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) كويشي واكاتا، وستكون هذه أول عملية سير في الفضاء لكليهما.

وسيعملون على المشروع الجاري لتحديث نظام الطاقة للمحطة الفضائية، والذي يتضمن تركيب صفائف شمسية جديدة تسمى iROSAs.

وتم تركيب أربعة من إجمالي ستة iROSA منذ عام 2021.

لن يقوم مان وواكاتا بتثبيت المصفوفات الشمسية هذه المرة، ولكن بدلاً من ذلك، سيقومون بتثبيت منصتين أساسيتين للتثبيت سيتم استخدامهما لتثبيت المصفوفات في المستقبل حسبما نقلت Digitartlends.

ونقلت وكالة ناسا: "سيستكمل الثنائي تثبيت منصة التثبيت على قناة الطاقة 1B التي بدأت أثناء سير سابق في الفضاء والبدء في تثبيت منصة تركيب على قناة الطاقة 1A".

إذا كنت تشاهد السير في الفضاء وتتساءل من هو رائد الفضاء، فسيرتدي مان بدلة بيضاء غير مميزة، بينما يرتدي واكاتا بدلة بيضاء بخطوط حمراء.

كيف تشاهد السير في الفضاء؟

سيتم بث السير في الفضاء على الهواء مباشرة على تلفزيون ناسا، والذي يمكنك مشاهدته إما باستخدام الفيديو المضمن بالقرب من أعلى هذه الصفحة أو عن طريق التوجه إلى قناة ناسا التلفزيونية على موقع يوتيوب.

ستبدأ تغطية السير في الفضاء في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي (4 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الجمعة 20 يناير، ومن المقرر أن يبدأ السير في الفضاء في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي (5:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

ستستمر التغطية طوال مدة السير في الفضاء، والتي تقدر بحوالي ست ساعات ونصف الساعة.