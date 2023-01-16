شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب عقود الإيجار .. فيس بوك ومايكروسوفت تخليان بعض مكاتبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلت تويتر في سنغافورة الأسبوع الماضي مكتبها بسبب عدم دفع الإيجار، وتشير التقارير الآن إلى قيام اثنين من عمالقة التكنولوجيا الآخرين بإخلاء مباني مكاتبهم بسبب التباطؤ في الصناعة، حيث تغادر شركة Meta االأم لفيس بوك و مايكروسوفت مكاتب في سياتل وبلفيو، على التوالي.

وقالت ميتا إنها تخطط لتأجير مكاتبها في أربور بلوك 333 المكون من ستة طوابق، في الثامن أفينيو نورث في وسط مدينة سياتل، وفي المبنى 6 المكون من 11 طابقًا في منطقة سبرينغ في بلفيو، وقالت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، إنها تراجع أيضًا عقود الإيجار لمباني المكاتب الأخرى في منطقة سياتل.

وفي الوقت نفسه ، قالت شركة مايكروسوفت، ومقرها ريدموند، إنها لن تجدد عقد الإيجار في سيتي سنتر بلازا المكون من 26 طابقًا في بلفيو عندما ينتهي في يونيو 2024.

شركات التكنولوجيا تفضل العمل عن بعد

وتبنت كل من Meta و مايكروسوفت العمل عن بُعد - وهو اتجاه أصبح معيارًا خلال جائحة Covid-19، كما خفضت الشركات عدد الموظفين في مكاتبها للحفاظ على دفاترها في وقت يستعد فيه العالم للركود.

وقالت المتحدثة باسم Meta تريسي كلايتون لـ Seattle Times إن قرارات التأجير كانت مدفوعة بتحرك الشركة نحو العمل عن بُعد أو "الموزع"، ومع ذلك، فقد أقر بأنه "نظرًا للمناخ الاقتصادي،" كانت ميتا أيضًا "تحاول أن تكون ... حكيمة مالياً".

ووفقًا لمتحدث باسم مايكروسوفت، فإن قرارها بشأن City Center Plaza هو جزء من التقييم المستمر لـ "محفظة العقارات الخاصة بالشركة لضمان توفير مكان استثنائي للعمل وخلق تعاون ومجتمع أكبر لموظفينا."

في الأسبوع الماضي، خرج موظفو Twitter في مكتب سنغافورة، وهو المقر الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المبنى لعدم دفع الإيجار، وقال كيسي نيوتن، وهو كاتب في The Platformer ، "أخرج أصحاب العقارات الموظفين من المبنى"، وفي الشهر الماضي، تم رفع دعوى قضائية ضد Twitter لعدم دفع إيجار مقرها في سان فرانسيسكو، وسجلت شركة التواصل الاجتماعي انخفاضًا هائلاً في الإيرادات حيث توقفت العديد من العلامات التجارية عن الإعلان على المنصة.

إخلاء مكتب Twitter في سنغافورة