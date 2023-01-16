شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ShareChat تخفض 20% من القوى العاملة وسط ضغوط من المستثمرين لخفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منصة ShareChat الهندية، وهي منصة قصيرة لمشاركة مقاطع الفيديو مدعومة من Google و Temasek، إنها تخلت عن حوالي 20٪ من موظفيها في وقت تواجه فيه الشركات الناشئة ضغوطًا متزايدة من المستثمرين لخفض التكاليف.

قال أنكوش ساشديفا الرئيس التنفيذي لـ ShareChat في مذكرة داخلية: "هناك إجماع متزايد في السوق على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي سيكون أكثر استدامة، وبالتالي علينا، للأسف، السعي لتحقيق المزيد من التوفير في التكاليف عن طريق تقليل حجم فريقنا"، وفقاً لرويترز.

تقدر قيمة ShareChat التي يقع مقرها في بنغالورو بـ5 مليارات دولار، ويعمل بها أكثر من 2200 موظف و"تنشر فريقها على مستوى العالم في جميع أنحاء الهند والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركة قد قامت بتحديث موقعها على الإنترنت منذ قرار تقليص القوة العاملة لديها.

وأصبح المستثمرون أكثر حذراً من التقييمات المرتفعة في سوق الأوراق المالية المضطرب الذي ضرب أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وجمعت الشركات الهندية الناشئة 24 مليار دولار العام الماضي، أي أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه في عام 2021، وتخلت عن آلاف الموظفين في الأشهر الأخيرة لخفض التكاليف وتحقيق الأرباح.

زادت شعبية تطبيقات الفيديو القصيرة مثل Moj وJosh بعد أن حظرت الهند في عام 2020 TikTok من ByteDance وبعض التطبيقات الصينية الأخرى بعد اشتباك حدودي مع الصين.