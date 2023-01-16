شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع سعر البيتكوين إلى 21.075 دولار لتصل لأعلى سعر لها آخر 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الاثنين أعلى سعر لها لهذا العام حتى الآن، حيث بلغ سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم 21،075 دولارًا، لتصل العملة المشفرة الأكثر استخدامًا ربحًا بنحو 2٪ في كل من التبادلات الدولية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تضخمت البيتكوين إلى أعلى سعر لها في الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 2،308 دولارات، كما بعض العملات أرباحًا ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومع ذلك ، شهدت بعض العملات البديلة انخفاض قيمتها اليوم الاثنين.

واتبعت إيثر البيتكوين في مسار الربح، بنمو قدره 2.64 %، حيث وصلت أسعار إيثر 1،566 دولارًا بعد أسابيع من مواجهة مقاومة السوق، وارتفعت أسعار إيثر بمقدار 160 دولارًا، في الأيام الثلاثة الماضية.

وتحد Edul Patel ، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار المشفرة Mudrex ، عن تغييرات في قطاع السوق العالمية، والتي ساهمت في أن تشهد العملات المشفرة سلسلة من الخسائر وتسجيل الأرباح، وفقاً لموقع gadgets360.

وجاءت المكاسب بعد أن أظهر تقرير عن أسعار المستهلكين تراجعا في أرقام التضخم لشهر يناير الأسبوع الماضي، وتعتبر حركة السعر هذه علامة على الانتعاش ومن المتوقع أن تستمر، وقال Patel: "من المرجح أيضًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة".

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 2.04 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، لقد اقترب من 810 مليار دولار في بداية عام 2023، ويقف الآن عند 994.80 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

كان تقلب قطاع العملات المشفرة مصدر قلق للعديد من الدول، وتعمل دول مثل الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على صياغة مثل هذه القوانين التي تجعل السوق أكثر استقرارًا.