شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات إعداد واستخدام الصوت المكانى مع Apple AirPods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الصوت المكاني من أبرز ميزات AirPods، حيث يتيح لك الانغماس الكامل في محتوى الصوت والفيديو، مما يخلق تجربة استماع أكثر ديناميكية وواقعية، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالأفلام والموسيقى والبودكاست وغير ذلك بطريقة جديدة، و بمجرد أن تعتاد على الصوت المكاني ، من الصعب الاستمتاع بالمحتوى بدونه. من السهل إعداده ويمكنه تحسين تجربة الاستماع بشكل عام.



كيف يعمل الصوت المكاني المخصص؟يستخدم الصوت المكاني المخصص مقياس التسارع والجيروسكوب المدمجين في سماعات الأذن لضبط الصوت ليلائم موضع رأسك، مما يوفر تجربة صوتية غامرة وديناميكية.





أشياء يجب مراعاتهاهذه الميزة متوافقة مع أجهزة iPhone و iPad التي تعمل بنظام iOS 14.6 أو أحدث ، أو iPadOS 14.6 أو أحدث ، أو macOS Monterey أو أحدث، كما أنها تعمل مع AirPods Pro (الجيل الثالث) و AirPods Pro و AirPods Pro (الجيل الثاني) و AirPods Max.





كيفية إعداد الصوت المكاني المخصص على AirPods Pro أو AirPods Max

تأكد من توصيل AirPods بجهاز iPhone أو iPad، يمكنك التحقق من ذلك عن طريق فتح مركز التحكم على جهازك والبحث عن AirPods Pro أو AirPods Max ضمن قسم "الأجهزة المتصلة".

افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone أو iPad.

اضغط على "AirPods" وحدد AirPods الخاص بك من قائمة الأجهزة المتصلة.

اضغط على "الصوت المكاني" وقم بتبديل المفتاح إلى وضع "التشغيل".

ضع AirPods وقم بتشغيل مقطع فيديو / مسار يدعم الصوت المكاني، يمكنك العثور على قائمة بالمحتوى المدعوم من خلال البحث عن "Spatial Audio" في تطبيق Apple TV أو من خلال زيارة علامة التبويب "المزيد" في تطبيق Apple Music.

امسك جهازك أمامك وحرك رأسك. يجب أن تسمع ضبط الصوت ليناسب موقعك ، مما يوفر تجربة استماع غامرة وديناميكية.

بمجرد أن تشعر بالرضا عن الصوت ، انقر على "تم" لحفظ الإعدادات.