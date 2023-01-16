شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الثقب الغامض على ظهر جهاز آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن نظرت إلى الجزء الخلفي من جهاز آيفون، الخاص بك ولاحظت وجود نقطة مثل ثقب صغير؟ من السهل جدًا تفويتها، فهي ليست أكبر من ذرة غبار، ربما تكون قد ألقيت نظرة خاطفة عليها آلاف المرات دون أن تفكر فيها كثيرًا.

ولكن إذا كنت قد تساءلت عن الغرض من ذلك، فإن الإجابة بسيطة للغاية.

إنه ميكروفون مصمم لالتقاط الصوت من الاتجاه الذي تواجهه عدسة الكاميرا.

أحدهما موجود في وحدة الكاميرا والآخر خلف شبكة مكبر الصوت والثالث في الجزء السفلي من الهاتف.

لقد كان الأمر كذلك منذ إطلاق آيفون 5 منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.

تعد الميكروفونات ضرورية للقيام بالكثير مما تفعله على آيفون.

يتم استخدامها للسماح لك بإجراء مكالمات هاتفية أو تسجيل الملاحظات الصوتية أو التحكم في Siri.

لكن آبل تستخدم أيضًا "محولات الحزم"، التي تسمح للميكروفونات باستهداف اتجاهات محددة.

تشرح آبل قائلة: "يتكون إدخال الميكروفون المدمج بجهاز iOS من مجموعة من الميكروفونات الفعلية ومحولات الشعاع".

من المهم أن تبقي ميكروفونات آيفون نظيفة وخالية من الحطام.

توضح آبل: "إذا كان الصوت غير واضح أثناء المكالمات الهاتفية أو أثناء مكالمات FaceTime أو في تسجيلات الفيديو أو في التطبيقات، فتعرّف على ما يجب فعله".

"امسح الميكروفونات. أزل أي واقيات شاشة أو أغلفة أو حافظات من آيفون.

"قم بإزالة أي بقايا من فتحات آيفون الخاص بك.

"إذا كان الصور لا يزال غير واضح أثناء المكالمات أو التسجيلات أو التطبيقات، اتصل بدعم آبل لمناقشة خيارات الخدمة."