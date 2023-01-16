شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن تصميم البوابة القمرية لتنقل رواد الفضاء بين الأرض والقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال René Waclavicek، مهندس الفضاء وباحث التصميم في أنظمة الفضاء LIQUIFER ومقرها النمسا، إن مساحة المعيشة في البوابة القمرية Lunar Gateway ستبلغ حوالي 280 قدمًا مكعبًا (8 أمتار مكعبة)، مما يجعلها أصغر ليس فقط من محطة الفضاء الدولية ولكن حتى متوسط غرفة المعيشة في المملكة المتحدة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف المهندس المعمارى وراء تصميم Gateway، أن أماكن المعيشة ستكون صغيرة جدًا بحيث لن يتمكن رواد الفضاء من الوقوف بداخلها.

كما أنه عند الانتهاء من Gateway سيكون حجمها حوالي سدس حجم محطة الفضاء الدولية وتتميز بوحدتين سكنيتين من شأنها إجبار أفراد الطاقم على الوجود على مقربة شديدة من بعضهم البعض.

ستكون مساحات مختبر الفضاء بعرض 6 أقدام وطول 6 أقدام وارتفاع 6 أقدام ، مقارنةً بمساحة داخلية 7.2 × 7.2 قدم في محطة الفضاء الدولية التي تسمح حتى لرواد الفضاء بأداء تمارين الجمباز في الفضاء.

قال المهندس في مؤتمر أسبوع الفضاء التشيكي في برنو: "ستحتوي وحدة السكن الدولي على مساحة صالحة للسكن تبلغ حوالي 8 أمتار مكعبة [280 قدمًا مكعبًا] وسيتعين عليك مشاركتها مع ثلاثة آخرين"، مضيفا "هناك غرف أخرى لكنها ليست أكبر ولا يوجد الكثير منها."