شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 وiPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 4a كما يلى:





Google Pixel 7 Pro:الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.





هاتف iPhone SE 2020نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).

مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .

نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.

ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.

الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.

البطارية: بطارية 1821 mAh.