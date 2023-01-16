تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لحظر إنجلترا بيع المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة أن إنجلتراستمنع الشركات من بيع وتقديم مجموعة متنوعة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك الأطباق وأدوات المائدة، بحلول نهاية العام، وستبدأ الحكومة في تطبيق التشريع في أكتوبر 2023.

وبالإضافة إلى بعض المواد البلاستيكية، سيغطي الحظر الصواني ذات الاستخدام الفردي وأنواع معينة من أكواب البوليسترين وحاويات الطعام ، لكنه سيستثني الأطباق والصواني والأوعية المضمنة في وجبات السوبر ماركت الجاهزة؛ تعتزم الحكومة استهداف هؤلاء من خلال خطة منفصلة تحفز الشركات المصنعة على تلبية معايير إعادة التدوير الأعلى.

ووفقًا لأحد التقديرات التي استشهدت بها وزارة البيئة، يستخدم المستهلكون الإنجليز حوالي 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد كل عام ، ويتم إعادة تدوير حوالي 10 بالمائة فقط منها، وقالت الوزارة إن 95 في المائة من الأشخاص الذين استشارتهم قبل إعلان اليوم كانوا يؤيدون الحظر، وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي: "لقد استمعنا إلى الجمهور وسيواصل حظر البلاستيك الجديد الذي يستخدم مرة واحدة عملنا الحيوي لحماية البيئة للأجيال القادمة".

وفي السابق ، أقرت وكالة فرانس برس واسكتلندا وويلز تشريعات مماثلة، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إنجلترا تقيد بالفعل بيع العناصر الأخرى ذات الاستخدام الفردي ، بما في ذلك القش ومسحات القطن، بالإضافة إلى ذلك ، تدرس وزارة البيئة التدابير التي من شأنها أن تستهدف "المواد البلاستيكية التي تنطوي على مشاكل"، وعلى وجه التحديد ، يمكن للحكومة أيضًا حظر المناديل المبللة ومرشحات التبغ أو فرض وضع ملصقات على العبوات لتوضيح للمستهلكين كيفية التخلص من هذه العناصر بشكل صحيح.

ويعد الحظر المفروض على الأطباق وأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة جزءًا من حملة أوسع من الحكومات في جميع أنحاء العالم للحد من إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وفي مارس الماضي ، بدأت الأمم المتحدة العمل على أول معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي، في حين أن الاتفاقية لن تكتمل حتى عام 2024 على أقرب تقدير، فقد تكون من بين أهم الجهود للحد من تغير المناخ منذ اتفاقية باريس في عام 2015.

وبحسب التقرير فاعتبارًا من أكتوبر القادم لن يتمكن الأشخاص من شراء هذه المنتجات من محل تجاري، وهذا يشمل تجار التجزئة والوجبات السريعة وبائعي المواد الغذائية وقطاع الضيافة.. ويستغرق التلوث البلاستيكي مئات السنين حتى يتحلل ويلحق أضرارًا جسيمة بالمحيطات والأنهار والأرض، كما أنه مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت وزيرة البيئة "نعلم جميعًا الآثار المدمرة تمامًا للبلاستيك على بيئتنا وحياتنا البرية.. لقد استمعنا إلى الجمهور، وسيواصل حظر البلاستيك الجديد الذي يستخدم مرة واحدة عملنا الحيوي لحماية البيئة للأجيال القادمة".