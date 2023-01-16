شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعات أبل المقبلة ستحتوى على شاشات microLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تتحول أبل إلى شاشة microLED لطرازات أبل Watch القادمة، حيث تزعم الشائعات أن شركة التكنولوجيا العملاقة قد تطلق أبل Watch بتقنية عرض microLED مخصصة في عام 2025، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، ادعى المحلل الصناعي روس يونج أن LG قد بدأت بالفعل في تطوير "خط إنتاج صغير" لشاشات micro-LED التي ستستخدمها أبل للتبديل من شاشات OLED المستخدمة حاليًا في طرازات أبل Watch، ويقال إن أبل تخطط أيضًا لبدء إنتاج شاشات داخلية لـ أبل Watch و iPhone.



تخطط أبل لاستخدام شاشات microLED لساعة أبل Watchوفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أوضح مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل تخطط للبدء في تصميم شاشاتها لمنتجات مثل أبل Watch و iPhone، وأشار إلى أن الشركة تحاول تقليل اعتمادها على الشركات الأخرى ، بما في ذلك Samsung و LG لشاشات العرض، ومع ذلك ، أضاف التقرير أن شركة آبل ستواصل الاعتماد على هذه الشركات الكورية الجنوبية في الإنتاج الضخم.

ويتماشى أحدث تقرير صادر عن روس يونج مع الشائعات السابقة، حيث يوضح يونغ أنه أثناء تبديل تقنيات عرض منتجاتها ، لن تشارك أبل في العملية برمتها، ومع ذلك ، يدعي التقرير أن أبل ستعمل عن كثب مع LG أثناء تطويرها لشاشة micro-LED والتي من المتوقع أن يتم استخدامها أولاً في أبل Watch Urtla.





أبل Watch Urtla (2025): التفاصيل المتوقعةأطلقت الشركة أبل Watch Urtla مع أحدث طرازات iPhone 14 في سبتمبر 2022، أغلى ساعة أبل Watch لديها شاشة 1.92 بوصة، ويدعي المحلل جيف بو أن متغير شاشة العرض المصغرة LED من أبل Watch Urtla سيعتمد على شاشة أكبر بحجم 2.1 بوصة، وعلاوة على ذلك ، يشاع أيضًا أن أبل Watch Urtla القادمة ستوفر سطوعًا متزايدًا مقارنة بطرازات OLED الحالية.





أهمية شاشات microLEDتتكون وحدات البكسل في شاشة microLED من مصابيح LED مجهرية، والتي توفر ألوانًا أكثر حدة وتباينًا عاليًا لتحسين HDR، ولا يُتوقع أن تدعم هذه الشاشات زوايا رؤية أوسع فحسب، بل يُقال إنها تعمل بشكل أفضل في ظل ظروف الإضاءة غير المناسبة، وعلاوة على ذلك ، تتمتع شاشات micro-LED بفرصة منخفضة لحرق الشاشة وزمن انتقال منخفض للحصول على معدلات تحديث أعلى وكفاءة محسنة.