تكنولوجيا: شركة SpaceX تشارك صورًا لصاروخها Starship بطول 395 قدمًا على منصة الإطلاق

القاهرة - سامية سيد - قد تحصل المركبة الفضائية Starship، وهي مركبة الإطلاق الضخمة التي يبلغ طولها 395 قدمًا، والتي صممتها شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، على أول رحلة مدارية لها، بعد سنوات من الترقب، حيث تُظهر الصور الجوية الجديدة مركبة Starship مكدسة على منصة الإطلاق المدارية في انتظار الانطلاق في منشأة الشركة في تكساس في بوكا تشيكا بتكساس.



منصة الإطلاق

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك، إن الإطلاق الأول لـ Starship في المدار سيحدث قريبًا، وربما في غضون الشهرين المقبلين.

وسيكون هذا الإطلاق بمثابة علامة فارقة مبكرة في طموحه لـ Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ.

تخطط SpaceX لنقل البشر إلى الفضاء باستخدام مركبة فضائية من مرحلتين تتكون من Starship (قسم نقل الركاب) وصاروخ Super Heavy.

تحقق مركبة Starship و Super Heavy معًا ارتفاعًا ضخمًا يبلغ 394 قدمًا (120 مترًا) ويزن 11 مليون رطل (5 ملايين كجم)، وهى قادرة على توليد 16 مليون رطل (70 ميجانيوتونس) من الدفع، مما يجعله واحدة من أقوى الصواريخ في العالم.



starship على منصة الإطلاق

كانت الشركة تختبر نماذج أولية لـ Starship بقيمة 216 مليون دولار، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم `` BFR ''، من خلال إطلاقها في الهواء وهبوطها، وحققت عمليات الإطلاق هذه درجات مختلفة من النجاح، حيث انفجر بعضها في كرة فوضوية من اللهب وعاد البعض الآخر سالمًا.