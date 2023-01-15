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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تشارك صورًا لصاروخها Starship بطول 395 قدمًا على منصة الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر
منصة الإطلاق
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك، إن الإطلاق الأول لـ Starship في المدار سيحدث قريبًا، وربما في غضون الشهرين المقبلين.
وسيكون هذا الإطلاق بمثابة علامة فارقة مبكرة في طموحه لـ Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ.
تخطط SpaceX لنقل البشر إلى الفضاء باستخدام مركبة فضائية من مرحلتين تتكون من Starship (قسم نقل الركاب) وصاروخ Super Heavy.
تحقق مركبة Starship و Super Heavy معًا ارتفاعًا ضخمًا يبلغ 394 قدمًا (120 مترًا) ويزن 11 مليون رطل (5 ملايين كجم)، وهى قادرة على توليد 16 مليون رطل (70 ميجانيوتونس) من الدفع، مما يجعله واحدة من أقوى الصواريخ في العالم.
starship على منصة الإطلاق
كانت الشركة تختبر نماذج أولية لـ Starship بقيمة 216 مليون دولار، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم `` BFR ''، من خلال إطلاقها في الهواء وهبوطها، وحققت عمليات الإطلاق هذه درجات مختلفة من النجاح، حيث انفجر بعضها في كرة فوضوية من اللهب وعاد البعض الآخر سالمًا.
صاروخ Starship
ولم يتم إجراء رحلة تجريبية مدارية كاملة النطاق للصاروخ بعد، على الرغم من قول ماسك قبل عام إنه من المحتمل أن يحدث في عام 2022، والآن، يقول ماسك إن محاولة الإطلاق يمكن أن تحدث في الأشهر القليلة المقبلة ، على الأرجح في فبراير أو مارس.