شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل تستبدل تطبيقات iTunes لنظام التشغيل ويندوز بتطبيقات الموسيقى والتلفزيون والأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم أبل قريبًا بإلغاء iTunes من آخر نظام أساسي لها - ويندوز، حيث أعلنت مايكروسوفت أنها تضيف إصدارات معاينة لثلاثة تطبيقات جديدة من أبل - أبل Music وأبل TV وأجهزة أبل - كجزء من إصدار معاينة ويندوز 11 للمطلعين.

وسيلبي أبل Music مكتبة الموسيقى المحلية لمستخدم ويندوز بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى خدمة أبل Music المدفوعة، وسيقوم أبل TV بتجميع اشتراك أبل TV + مع المحتوى الأصلي ، بالإضافة إلى محتوى من Paramount + وAMC + وShowtime و Starz وغيرها، وستجد أيضًا أفلامك المشتراة من iTunes هنا وستتمكن من استئجار إصدارات جديدة.

وستتولى أجهزة أبل المزامنة مع أجهزة أبل (iPhone و iPad و iPod) ، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي المحلي والاستعادة وتحديثات برامج الطوارئ - تم نقل هذه الوظيفة إلى MacOS 'Finder عند توصيل جهاز iPhone.

وهذا يجعل البودكاست والكتب هي الوظائف ذات المغزى الوحيدة لـ iTunes التي تم استبعادها من أبل Music والتلفزيون والأجهزة، وليس من الواضح ما إذا كانت أبل ستضيف هذه التطبيقات لاحقًا إلى التطبيقات الجديدة أم أنها تخطط لتطبيق رابع لها فقط، فيما تحذر مايكروسوفت من أن تثبيت أي من تطبيقات المعاينة الجديدة هذه سيؤدي إلى إيقاف iTunes على ويندوز ، لذا ضع ذلك في الاعتبار إذا كان لديك مكتبة محلية كبيرة ومنظمة، وسيسمح لك إلغاء تثبيت التطبيقات الجديدة بتثبيت iTunes مرة أخرى.