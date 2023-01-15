شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 20 مليار دولار قيمة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة مستوى قياسيًا 20.1 مليار دولار في عام 2022، مع ارتفاع المعاملات التي تنطوي على الشركات المستهدفة من قبل العقوبات الأمريكية، وفقًا لما أظهرته بيانات من شركة تحليل blockchain Chainalysis.

وتعثر سوق العملات المشفرة في عام 2022، حيث تضاءلت الرغبة في المخاطرة وانهيار العديد من شركات التشفير، وتعرض المستثمرون لخسائر كبيرة وصعد المنظمون دعواتهم لمزيد من حماية المستهلك.

وقال تشايناليزيس إنه حتى مع انخفاض حجم المعاملات المشفرة بشكل عام، ارتفعت قيمة المعاملات المشفرة المتعلقة بالنشاط غير المشروع للعام الثاني على التوالي.

قال تشيناليسيس إن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات زادت بأكثر من 100 ألف ضعف في عام 2022 وشكلت 44 % من النشاط غير المشروع في عام 2022.

وقال تشيناليسيس إن الأموال التي تلقتها بورصة Garantex الروسية، والتي فرضت عقوبات عليها وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل، تمثل "الكثير من الحجم غير المشروع في 2022"، مضيفًا أن معظم هذا النشاط هو "المستخدمون الروس المحتملون الذين يستخدمون بورصة روسية"، وقال متحدث باسم Chainalysis إن المحافظ تحمل علامة "غير مشروعة" إذا كانت جزءًا من كيان خاضع للعقوبات.

وارتفع حجم الأموال المشفرة المسروقة بنسبة 7 %، ولكن المعاملات المشفرة الأخرى غير المشروعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، شهدت انخفاضًا كبيرًا.

وقال Chainalysis إن تقديره البالغ 20.1 مليار دولار يشمل فقط النشاط المسجل على blockchain، ويستبعد الجرائم "خارج السلسلة" مثل المحاسبة الاحتيالية من قبل شركات التشفير.

يستثني هذا الرقم أيضًا عندما تكون العملات المشفرة عائدات جرائم غير متعلقة بالعملات المشفرة، مثل استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع في تهريب المخدرات، بحسب تشيناليسيس.