افضل 6 حلول لمشكلة تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا..كثيرًا ونمر بأوقاتٍ نكون فيها بحاجة ألا يقاطعنا الهاتف بأي إشعار أو اتصال أو رسالة، ولا يكفي احيانًا مجرد فرض الوضع الصامت أو وضع الإهتزاز، فوضع عدم الإزعاج يقوم بكتم صوت الهاتف بشكلٍ تام، فيكون الهاتف صامتًا حينئذٍ ولكن من القصوى، فما يحدث حينئذٍ أنه أيًا كان مرسل الرسالة أو مصدر الإشعار، أو صاحب المكالمة الواردة، فلن تسمع صوتًا لهاتفك ولا اهتزاز..ولكن ماذا إذا تم تشغيل هذا الوضع تلقائيًا دون أن تشعر؟ حينئذٍ قد تكون في انتظار مكالمة ما أو رسالة ما من احدهم، ولا تشعر بذلك ولا تشعر بمرور الوقت حتى، وذلك إثر تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا! فما الحلول المقدمة لمشكلة تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا؟ تابع لتتعرف على المزيد

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هل قمت بجدولة تشغيل وضع عدم الإزعاج؟

كما يمكن جدولة أي إعداد، يمكن جدولة وضع عدم الإزعاج! فهناك إمكانية جدولته بحسب الاوقات الثابت فيها احتياجك لأن تكون بعيدًا عن إزعاج الهاتف وتشيته لك عما تفعله حينئذٍ، كوقت النوم، وقت الغداء، وقت العمل، وقت الدراسة، ووقت الصلاة بالتأكيد، ولذلك فإن إمكانية جدولة وضع عدم الإزعاج هي إمكانية ممتازة، ولكنها داعية لأن يتم تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا، فقد تتغير الأحوال والمواقيت وتسهى عن ذلك مما يؤدي إلى إبقائك على جدولة وضع عدم الإزعاج بنفس المواقيت القديمة مما يؤدي إلى تشغي وضع عدم الإزعاج تلقائيًا في غير وقته..لذا تأكد من عدم جدولة تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا في أوقاتٍ لم تعد مناسبة.

قم بإلغاء وضع عدم الإزعاج عند وقت النوم

في الرفاهية الرقمية والمراقبة الأبوية..يتوفر خيار”وضع وقت النوم” والذي تقوم بتفعيله لأجل أن يكون هاتفك على وضعٍ معين مناسب لوقت النوم تحديدًا لتضمن ألّا يتم إزعاجك، والذي تقوم أيضًا بجدولته وفقًا لوقت نومك وجدولة الإعدادات المفضلة له، كتفعيل وضع النوم أثناء الشحن مساءًا على سبيل المثال، ولكن مما يتضمنه وضع وقت النوم هو ميزة عدم الإزعاج، بأن يقوم بـ تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا عندما ياتِ وقت النوم، لذلك توجه إلى الرفاهية الرقمية والمراقبة الأبوية/ ثم إلى خيار وضع وقت النوم/ ثم قم بإلغاء وضع عدم الإزعاج فلا يتم تشغيله تلقائيًا.

قم بإلغاء تشغيل وضع التركيز

وضع التركيز هو أحد الأوضاع المميزة والهامة بالنسبة لي تحديدًا، فإنه يُمكنك من أن بإلغاء فعالية أي تطبيق يقوم بإزعاجك، بأن تختاره من قائمة التطبيقات التي تظهر أمامك عند تشغيل وضع التركيز لتستثنيه من بين التطبيقات لأن لا يتم إشعارك وإخطارك بأي رسائل أو إشعارات أو حتى مكالمات صادرة منه، ولكن مع تشغيل وضع عدم التشغيل يتم تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا للتطبيقات التي قمت باختيارها، فإن شعرت بالضجر من ذلك فجأة..تأكد من أنك لم تقم بتفعيل وضع عدم التركيز لهذا التطبيق الذي واجهت معه تلك المشكلة.

هل قمت بجدولة تشغيل وضع عدم التركيز عند اللَعِب؟

إذا كنت أحد ممارسي اللعب في غالب الأوقات! أو يمكنني القول Gamer..فحينئذٍ لا تود أن تزعجك أية إشعارات أو مكالمات أثناء اللعب، وتحديدًا إذا كنت أحد لاعبي لعبة مثل ببجي، فإنه عندما تكون في قتال لا تود أن يهمس أحدهم حتى بجانبك، فما بالك بالإتصال مِرارًا وتكرارًا؟ ما تلجأ إليه حينئذٍ هو جدولة تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا عند الوقت المحدد لك للعب يوميًا، أو تقوم بتشغيله يدويًا إذا لم يكن هناك وقتًا محددًا للعب، ولكن لن تكون الأولولية للألعاب دومًا..فأحيانًا حتى لو اخترت ضياع الوقت بلعبة أو اثنين، ستظل بانتظار شيئًا هامًا، مكالمة هامة أو رسالة هامة..لذلك ما عليك حينئذٍ هو التأكد من إلغاء جدولة وضع عدم الإزعاج أو إلغاء تشغيله من الأساس.

هل قمت بجدولة تشغيل وضع عدم التركيز عند القيادة؟

هناك العديد من الأوقات التي أخر حاجتك فيها أن يزعجك هاتفك بأي إشعارٍ أو مكالمة أو أيًا كان، كوقت القيادة..عند القيادة فقانونيًا ممنوع أن تقوم بالإتصال الهاتفي أثناء القيادة – وذلك بحسب المخالفات الصادرة في حق كل من كان يحمل هاتفه على أذنه ليتحدث مع أحدهم أثناء القيادة! – ولكن ماذا إذا كانت هناك طريقة أخرى؟ كأن تقوم بالتحدث من خلال المايك الخارجي أو من المايك الخارجي لسماعات صيارتك عندما يكون هاتفك موصل بالسيارة عن طريقة البلوتوث، أو من خلال سماعة البلوتوث، أيًا كانت الطريقة فالتكنولوجيا الحديثة حاليًا تمكنك من العديد من الأمور..فحينئذٍ لن تود جدولة وضع عدم الإزعاج ليعمل تلقائيًا عند وقت القيادة، أو أن تقوم حتى بتشغيله يدويًا..لذلك تأكد من عدم جدولتك لـ تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا عند وقت القيادة..لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

إعادة تعيين جميع الإعدادات

إذا كان يتم تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا في حين عدم جدولتك لأي ميعاد لتشغيله، أو عدم تشغيلك له بشكلٍ تلقائيّ، فحينئذٍ نتوجه إلى أن المشكلة قد تكون إثر شيء أخر في نظام الهاتف، وما يمكنك القيام به حينئذٍ هو التوجه للإعدادات العامة لهاتفك/ ثم التوجه إلى إعدادات النسخ الإحتياطي وإعادة التعيين/ ثم اختيار إعادة تعيين جميع الإعدادت، وذلك ما يقوم بإعادة تهيئة جميع الإعدادات في هاتفك، مما يعطي فرصة لأن يقوم الهاتف بإعادة تهيئة إعداداته التي قد تكون أصيبت بمشكلة ما، والذي قد يكون السبب لـ تشغيل وضع عدم الإزعاج تلقائيًا على هاتفك.