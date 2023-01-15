شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة Binance تحصل على الموافقة التنظيمية لإدارة وتداول العملات الرقمية فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تبادل العملات الرقمية "Binance"، أنها قد سجلت بنجاح كمؤسسة مالية مرخصة في السويد، حيث وافق المنظمون السويديون على Binance Nordics AB لتسهيل إدارة وتداول العملات الافتراضية لمواطنيها، ومع هذا التطور، أصبحت السويد سابع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (EU) تمنح الموافقات التنظيمية من Binance، في السابق اتخذت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص وبولندا قرارًا مشابهًا بالنسبة إلى Binance، ويمثل هذا معلمًا مهمًا حيث تمضي البورصة قدمًا في هدفها لتصبح أكثر شركة تشفير مرخصة في العالم.

سيكون لدى مستثمري العملات المشفرة في السويد الآن خيارات لشراء الأصول الرقمية باليورو واستخدام بطاقة فيزا Binance بالإضافة إلى خدمات Binance NFT، وفقاً لموقع gadgets360.

قال ريتشارد تنغ ، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في Binance في بيان صحفي: "تسجيلنا في السويد هو نتيجة لعدة أشهر من العمل الدؤوب والجاد من فريقنا، مما يعزز التزامنا تجاه السوق السويدية ومستخدمينا ونحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمته هيئة الخدمات المالية السويدية طوال عملية تقديم الطلب وللموافقة".

ستفتح البورصة مناصب وظيفية للمواطنين السويديين وستجدول تقويمًا يحتوي على تفاصيل حول برامج التوعية والبرامج التعليمية بالعملات المشفرة.

وأشار تنغ: "نحن ممتنون للغاية للدعم المقدم من هيئة الخدمات المالية السويدية طوال عملية التقديم وللموافقة".

وتأسست Binance من قبل الرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao في يوليو 2017 ولديها حاليًا مكاتب في الولايات المتحدة وجزر كايمان وليتوانيا، من بين أجزاء أخرى من العالم.

استحوذت Binance على أكبر جزء من سوق التشفير العالمي في عام 2022، في تحليلها، قالت شركة أبحاث الأصول الرقمية Arcane أنه بحلول الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، استحوذت Binance على 92٪ من سوق البيتكوين الفوري للعملات المشفرة.

وقبل اختتام عام 2022، استحوذت البورصة على بورصة Tokocrypto الإندونيسية وبورصة Sakura اليابانية.

تواجه البورصة حاليًا مشكلات قانونية ضد اقتراحها شراء أصول مُقرض العملة المشفرة المفلس، Voyager.

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اعتراضًا محدودًا على Binance، حيث اقترحت الولايات المتحدة استحواذها على Voyager بقيمة مليار دولار.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن اتفاقية الشراء تفتقر إلى تفاصيل حول قدرة بورصة العملات المشفرة على إغلاق الصفقة وطلبت مزيدًا من المعلومات حول طبيعة العمليات التجارية للشركة بعد الصفقة، وفقًا للإيداع.