شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يوثقون 10 ساعات من هجرة "حوت حامل" فى المحيط الأطلسى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مجموعة من العلماء تجربة أسطورية لحوت، بعد أن تمكن الباحثون من إرفاق كاميرا بدقة 4K بحوت شمال الأطلسى الصائب قبالة فيرجينيا، وشارك معهد فلوريدا لأبحاث الأسماك والحياة البرية مقطع الفيديو الذى يوثق رحلة هجرة الحوت على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأشار العلماء إلى أنه تم وضع علامة على الحوت بكاميرا لتحليل سلوكها الصوتي والغوص قصير المدى، وكتب معهد أبحاث الحياة البرية: "الفيديو الناتج هو لمحة نادرة ورائعة عن الهجرة الجنوبية لحوت شمال الأطلسي الصائب "حامل"، زأثناء مشاهدتك، لاحظ مدى ضآلة مستوى الحيتان ومدى ضآلة الإزعاج الذي تحدثه على السطح، وهذا جزئيًا هو السبب الذي يجعل من الصعب على الطواقم اكتشاف الحيتان الصحيحة، حتى في الظروف الجيدة".



الحوت



الحوت فى الماء



وضع الكاميرا على الحوت

حركة الحيتان

يُظهر مقطع الفيديو أن الحيتان اليمنى الضخمة تبدو وكأنها تتحرك في حركة بطيئة لأنها تنزلق بسلاسة وتغوص وترتفع مرة أخرى، وفي تلك اللحظات التي يختارون فيها الصعود إلى السطح، تتدحرج مياه المحيط برفق عبر ظهورهم وتنحسر بهدوء، من بين اللحظات الأكثر غرابة المسجلة، عبور حوت آخر فوق الحوت الموسوم ومداعبته بزعنفة.



الحوت

تركيب الكاميرا على الحوت

يظهر الفيديو أن الباحثين وصلوا الكاميرا بعمود طويل وكوب شفط، وتم العثور على العلامة بعد يوم، 20 ميلا بحريا جنوبا، مع أكثر من 10 ساعات من البيانات المسجلة، وقال باحثون إن الحوت، المعروف باسم Smoke، يبلغ من العمر 27 عامًا، وقد رزق مؤخرًا عجلها الرابع، شوهدت في الفيديو برفقة أنثى أخرى تدعى كاتربيلر.