شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ "لونج مارش 2 دى" الصينى يضع على المدار 14 قمرا صناعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة العلوم والتكنولوجيا الفضائية الصينية (CASC)، إن الصين أطلقت بنجاح اليوم الأحد 14 قمرا صناعيا لأغراض مختلفة باستخدام الصاروخ الناقل "لونج مارش 2 دي"، حسبما نقلت RT.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 11.14 بالتوقيت المحلي (06.14 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي في مقاطعة شانشي في شمال الصين.

وتتضمن مجموعة الأجهزة الفضائية المذكورة، القمرين الصناعيين Tsilu-2 وTsilu-3 المخصصين لاستشعار الأرض عن بعد، وسيتم استخدامهما للرصد في مجال الموارد والزراعة والغابات وحماية البيئة والنقل والوقاية من الكوارث.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه كانت المهمة 462 للصواريخ من سلسلة "لون[ مارش".