شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصلاحات مايكروسوفت للبرامج الضارة يفقد اختصارات المستخدمين فى ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Microsoft أنها نشرت إصلاحًا كاملًا لمشكلة في Windows تسببت في اختفاء اختصارات التطبيق في قائمة ابدأ أو شريط المهام، وقام العديد من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بتفصيل المشكلة على Twitter وReddit هذا الصباح، وأكدت Microsoft أنها مرتبطة بالتحديث الأخير لاكتشافات Microsoft Defender للتهديد، وفقًا لتقرير theverge.

وتؤثر المشكلة على الشركات والمؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 وDefender للحماية من البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى.

وفى ملاحظة للعملاء، قالت Microsoft إنها تلقت تقارير تفيد بأن قاعدة معينة لتقليل سطح الهجوم (ASR) تسبب المشاكل، وفى وقت سابق من اليوم، حاول مسؤولو تكنولوجيا المعلومات حل المشكلة عن طريق تعيين قاعدة "حظر مكالمات Win32 API من ماكرو Office" للتدقيق فقط.

وتقول Microsoft إنها "أعادت القاعدة لمنع المزيد من التأثير بينما نقوم بإجراء مزيد من التحقيق".

ومع ذلك، استغرق الأمر ساعات حتى يتم نشر الإصلاح قبل أن تعلن Microsoft أنه تم طرحه بالكامل، والأخبار السيئة الآن هي أن الإصلاح لا يستعيد الاختصارات المحذوفة ، كما هو موضح في تفاصيل مشكلة Microsoft .

ويقول أحد مسئولي تكنولوجيا المعلومات على Twitter، ردًا على اعتراف Microsoft بالمشكلة: "لقد تسبب هذا في يوم سيء أمس، وكان مسؤولو تكنولوجيا المعلومات يسعون جاهدين لإصلاح المشكلة وإعادة الاختصارات ، مع اضطرار الكثير منهم لإخبار مستخدمي Windows لديهم بتشغيل تطبيقاتهم يدويًا من مكان تثبيتها أو باستخدام ابدأ تشغيل والاسم القابل للتنفيذ.

وأكد ثلاثة من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات الذين يواجهون المشكلة حاليًا في مؤسساتهم لـ The Verge أن جميع الاختصارات اختفت - وليس اختصارات تطبيقات Microsoft فقط.

ولا يتأثر مستخدمو Windows العاديون والمستهلكون بهذا الخطأ الغريب ، وسيؤثر فقط على الأجهزة المدارة داخل المؤسسات، ولا يزال هناك مئات أو آلاف من الأجهزة داخل الشركات الكبيرة التي تعتمد على أمان اكتشاف التهديدات من Microsoft.