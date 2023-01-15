شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستعد لإطلاق خدمة ستارلينك عبر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر إن شركة سبيس إكس التي يديرها إيلون ماسك تقدمت بطلب لتسجيل الأعمال لدى السلطات الكورية الجنوبية لإطلاق شبكتها لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث قدمت SpaceX الطلب إلى وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقت سابق من هذا الشهر لإطلاق Starlink في البلاد، وفقًا للمصادر.

ومن المتوقع أن تنشئ سبيس إكس شركة فرعية هنا للتأهل للتسجيل، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب، ويستخدم Starlink نطاقًا من الترددات اللاسلكية يُعرف باسم النطاق 28 جيجاهرتز لتوفير نطاق عريض عالي السرعة للمناطق النائية والريفية.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستستخدم نفس النطاق بمجرد أن تبدأ الخدمة، قد لا تنطبق على التردد وبدلاً من ذلك تقدم الخدمة باستخدام المحطات الأرضية في الصين واليابان، وقالت Starlink على موقعها على الإنترنت إنها ستبدأ خدمة الإنترنت في البلاد في وقت ما خلال الربع الثاني من هذا العام.

ووصلت خدمة Starlink للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يديرها المسك إلى مليون مشترك نشط مدفوع الأجر ، والتي تشمل الآن الطائرات الخاصة وسفن الرحلات البحرية والقوارب والمزيد.