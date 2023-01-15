من المتوقع أن يأتي Galaxy Z Fold 5 بمعالج جديد و حامل S-pen

تستعد شركة Samsung العملاقة لإطلاق سلسلة هواتف Samsung Galaxy S23 خلال شهر فبراير المُقبل حيث تتكون تلك السلسلة من عدة هواتف مميزة وهي Samsung Galaxy S23+ و Samsung Galaxy S23 Ultra وبالتحديد في يوم 1 فبراير من عام 2023.

ولكن ليس هذا موضوع اليوم ولكن لابد من توضيح تلك النقاط الهامة الخاصة بسلسلة هواتف سامسونج المُقبلة، ولكن مع سعي الشركة لإصدار جديد من الهواتف المميزة إلا أنها تعمل على تطوير سلسلة هواتف Z Fold المُقبلة وهو هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 الذي من المتوقع أن يأتي في صيف عام 2023.

بعض مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 5

تقول العديد من التسريبات أن هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 سيحتوي على حامل قلم S-pen من سامسونج الذي إشتهر به سلسلة هواتف النوت من سامسونج، وهذا يعمل على زيادة سماكة الهاتف وزيادة وزنه حيث من المتوقع أن يزن الجوال ما يقرب من 275 جرام ويبلغ سمكه 6.5 مم.

كما أن هناك العديد من التسريبات التي تنص على أن معالج هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 يأتي من إصدار من المتوقع أن يكون Snapdragon 985 5G ولكن هذا غير مرجح على الإطلاق، ولكن هناك أقاويل تقول أن المعالج يأتي من سلسلة معالجات كوالكوم الحديثة وهي Snapdragon 8 Gen أو إصدار لم يتم الإعلان عنه حتى الأن ولكن نحن في إنتظار ذلك.