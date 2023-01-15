تكنولوجيا: ملكة جمال الولايات المتحدة ترتدي زى القمر احتفالاً بذكرى أول هبوط لوكالة ناسا

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القاهرة - سامية سيد - صعدت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية R'Bonney Gabriel فى هيوستن إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا الأسبوع وهى ترتدى القمر، احتفالاً بذكرى أول هبوط لوكالة ناسا على سطح القمر من الولايات المتحدة، واستمرار تطويرها وصعودة أول امرأة سيدة حتى الآن وفقًا لتقرير space.



ملكة جمال الولايات المتحدة

وتضمن زى جابرييل الذى جاء تكريمًا للهبوط على سطح القمر أبولو 11 التابع لوكالة ناسا وبرنامج Artemis الحالي، قمرًا بحجم المقياس الفعلي مثبتًا فوق رأسها بإطار معقد محاط بنجوم فضية لامعة وملابس مزينة بأضواء حمراء وبيضاء وزرقاء. حملت العلم الأمريكي لإكمال المظهر.

وفي 20 يوليو 1969 ، أصبح رائدا فضاء أمريكيان أول إنسان يطأ قدمه على سطح القمر محققًا أحد أهم الإنجازات في تاريخ البشرية، وتقدم سريعًا إلى اليوم حتى أصبحت النساء تشارك اليوم أكثر من أي وقت مضى في برنامج Artemis الذي يهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى القمر، وكتبت جابرييل على انستجرام بصفتى مواطنة من هيوستن ، حيث يقع مركز الفضاء التابع لناسا، أشعر بالفخر لكونى من مدينة تعمل على إرسال أول أنثى إلى القمر .

وهيوستن هي موقع مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وهو موطن مركز التحكم في مهمة الوكالة لبعثات رحلات الفضاء البشرية ومراكز تدريب رواد الفضاء.

وكتبت جابرييل: "كان الغرض من هذا الزي هو إلهام النساء في جميع المساحات في جميع أنحاء الكون ليحلمن بشكل كبير، ويطلق النار على القمر ويحققن شيئًا من هذا العالم".

واختارت جابرييل، أول فلبينية ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ، المصمم الفلبيني باتريك إيزورينا لخلق الزي وصممت Isorena أيضًا زي Gabriel's Miss Texas في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022، ووفقًا لـ ABS CBN News قالت Isorena لـ ABS CBN News أن الزي يصل وزنه إلى 33 رطلاً (15 كجم).