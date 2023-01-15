شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 "تطبيقات ChatGPT" على متجر جوجل بلاى "وهمية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأداة ChatGPT معالجة اللغة الطبيعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي طورتها شركة OpenAI الناشئة الإجابة على جميع الأسئلة تقريبًا - من الإرشادات إلى الوصفات إلى نصائح التصوير الفوتوجرافي إلى غير ذلك ، إنها الموسوعة الافتراضية الجديدة.

لكن لا شك في أن أداة الذكاء الاصطناعي أصبحت فيروسية، فمثل كل الأشياء الفيروسية قد توجد نسخ مقلدة.

في حين أن OpenAI لم تطلق بعد تطبيق ChatGPT (لكل من Android أو Apple iOS) ، يحتوي كل من متجر جوجل بلاي ومتجر آبل آب ستور على تطبيقات بأسماء مماثلة تحاول الاستفادة من شعبية أداة AI.

العديد من هذه التطبيقات لديها أكثر من تنزيلات، هنا قمنا بإدراج ثمانية ما يسمى بتطبيقات ChatGPT الموجودة على متجر Google Play وفقا لجادجيت نيوز.



تطبيق GPT AI Chat - مساعد Chatbot تطبيق GPT AI Chat - مساعد Chatbot تم تطوير تطبيق ChatGPT المقلد هذا بواسطة Mobteq ويضم أكثر من 50000 عملية تنزيل.

قام مطور هذا التطبيق بالترويج له باعتباره مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا الذي يمكن للمستخدمين تنزيله. تدعي GPT AI Chat أيضًا أنها تغطي أي موضوع وتعد بالتحدث بلغات متعددة.



تطبيق ChatGPT 3: دردشة GPT AI تطبيق ChatGPT 3: دردشة GPT AI يتيح تطبيق ChatGPT 3 ، الذي طوره Ekmen ، للمستخدمين اختيار نموذج AI والتحقق من أمثلة لما يمكن للمستخدمين القيام به.

يساعد هذا التطبيق المستخدمين على معرفة التفاصيل حول كيفية التفاعل مع روبوت محادثة AI.



تطبيق Talk GPT - تحدث إلى ChatGPT تطبيق Talk GPT - تحدث إلى ChatGPT يحتوي هذا التطبيق على أكثر من تنزيلات. لديها إعلانات وعمليات شراء داخل التطبيق.



تم تطوير TalkGPT بواسطة تويتس أونجو. تم تطوير TalkGPT بواسطة تويتس أونجو. يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة على هذا التطبيق مباشرة باستخدام أصواتهم ويدعي التطبيق الرد بصوت شبيه بالبشر.

مساعد الكتابة GPT ، AI Chat تم تطوير تطبيق GPT Writing Assistant بواسطة Mix App Developer ويضم أكثر من 50000 تنزيل على متجر Google Play.

يدعي هذا التطبيق أنه يساعد المستخدمين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والمقالات في ثلاث ثوانٍ باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي.

يقدم التطبيق أيضًا قوالب متعددة تساعد المستخدمين على كتابة سيرة ذاتية شخصية للسيرة الذاتية والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.



تطبيق Aico - رفيق GPT AI تطبيق Aico - رفيق GPT AI يدعي AI Companion لمطور Aico أن التطبيق هو "أقوى دردشة AI مع الصوت".

يدعم الدردشة الصوتية في الوقت الفعلي ، GPT-3 AI ويمكنه أيضًا التحدث بلغات متعددة.

يحتوي هذا التطبيق على أكثر من تنزيلات واحدة ويتضمن عمليات شراء داخل التطبيق.

تطبيق PersonAI - روبوت محادثة متقدم يحتوي هذا التطبيق أيضًا على أكثر من تنزيل واحد وتم تطويره بواسطة Smartfy Solutions.

يروج المطور لهذا التطبيق في قسم الترفيه ويحتوي على إعلانات وعمليات شراء داخل التطبيق.

كما يقدم التطبيق للمستخدمين "مكافآت" مقابل مشاهدة الإعلانات.

تطبيق Emerson AI - تحدث وتعلم يحتوي تطبيق Emerson AI على عمليات شراء داخل التطبيق وتم تطويره بواسطة Quickchat.ai.

يحتوي هذا التطبيق على أكثر من 50000 عملية تنزيل ويمكن للمستخدمين شراء اشتراك شهري بقيمة 9.99 دولارًا أمريكيًا للحصول على محادثات غير محدودة إلى جانب دعم متعدد اللغات.

تطبيق Chatteo - الدردشة مع AI تذكر قائمة متجر Play في Chatteo أكثر من تنزيلات واحدة وتدعي أنها تستند إلى تقنية GPT التي طورتها OpenAI GPT-3.

تم تطوير هذا التطبيق بواسطة Bitta & Testa الذي يدعي أنه يدعم عدة لغات ويقدم ردودًا أطول.