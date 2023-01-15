شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر مركزًا للقنوات المدعومة بالإعلانات لعرض برامجه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع engadget التقنى أن موقع يوتيوب يجرى محادثات مع شركات إعلامية لعرض برامجه التلفزيونية وأفلامه في مركز للقنوات المدعومة بالإعلانات، كما إنها بالفعل تختبر الفكرة لتقييم اهتمام المشاهد، ويمكن للمنصة طرح المحور لمزيد من المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام ، وفقًا لـصحيفة وول ستريت جورنال.

وإذا تحرك YouTube قدمًا في الخطة ، فسيكون قد دخل سوقًا معروفًا في الصناعة باسم Free Ad-Supported Streaming Television، أو FAST، ويعتمد على المحتوى الذى يقدمه وكيفية إعداده للقنوات التي تم طرحها ، وقد ينتهي الأمر بجذب المزيد من الاهتمام بعيدًا عن تلك الخدمات إلى YouTube.

وقال موقع YouTube أنه يجري اختبارًا يمكن من خلاله لعدد قليل من المستخدمين مشاهدة القنوات التي تدعمها الإعلانات، وقالت متحدثة: "نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتزويد المشاهدين بوجهة مركزية للعثور على المحتوى الأكثر أهمية بالنسبة لهم ومشاهدته ومشاركته بسهولة أكبر".

ويقال إن الخدمة قد تعاونت مع أمثال Lionsgate و A + E Networks و FilmRise للاختبار، وبالنسبة لشركات الإعلام توفر هذه القنوات وسيلة لها لكسب الإيرادات من المحتوى الذي قد يضعف.

ويقدم YouTube بالفعل أفلامًا مدعومة بالإعلانات ، ولكن هذا المحور يمكن أن يمنح المستخدمين مجموعة أكبر من الأفلام والعروض المجانية لمشاهدتها، ويمكن أن تعمل قنواتها بطريقة مشابهة لتلفزيون بلوتو.

وتحتوى هذه المنصة على قنوات مخصصة لإعادة عرض بعض العروض - مثل CSI و Doctor Who و South Park وFrasier - إلى جانب قنوات لمسلسلات الواقع والأخبار الحية وحتى الرياضة

ويتماشى الانتقال المدروس إلى FAST مع إستراتيجية YouTube للتوسع في تنسيقات الفيديو الأخرى بما يتجاوز المحتوى المرتبط تقليديًا بالمنصة.

وفى نوفمبر حطمت قنوات البث المتميزة من YouTube TV وتطبيقها الرئيسى وكانت شوتايم وستارز وباراماونت + و AMC + من بين الأوائل قنوات الذروة.

وفى الآونة الأخيرة ، قامت يوتيوب بقفل الحقوق الحصرية إلى حزمة تذاكر NFL's Sunday Ticket في صفقة بمليارات الدولارات يقال إنها تستمر لمدة سبع سنوات.

ووفقًا لـ Nielsen ، يتمتع YouTube بالفعل بأكبر حصة من وقت مشاهدة التلفزيون بين خدمات البث في الولايات المتحدة، ولقد تغلب على Netflix للشهر الثالث على التوالى فى نوفمبر بنسبة 8.8% من وقت المشاهدة، ويمكن أن تساعد المبادرات مثل قنوات FAST و Sunday Ticket في جذب المزيد من مشاركة العقل واهتمام المشاهد.