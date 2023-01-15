شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تزيد عمر بطارية آيفون؟.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد العديد من الطرق السهلة للغاية لإطالة عمر بطارية جهاز iPhone الخاص بك، بدلاً من الخروج بسرعة من النوافذ المنبثقة المزعجة عبر الإنترنت، حيث يرتكب الكثيرين خطأً ضد توفير البطارية.

عندما يكون جهاز Apple iPhone الخاص بك على وشك الانخفاض إلى أقل من 20% و 10% من الشحن، ستظهر نافذة منبثقة تلقائية على شاشتك تسألك عما إذا كنت تريد أن يدخل الجهاز في وضع الطاقة المنخفضة.

في وضع الطاقة المنخفضة سيضع جهاز آيفون الخاص بك مهامًا معينة خلف الكواليس مثل تحديث التطبيقات، على الموقد الخلفي في محاولة للحفاظ على الطاقة.

ومع ذلك إذا نقرت بالخطأ على زر "إلغاء" بدافع العادة - فلا تخف.

يمكنك تشغيل وضع الطاقة المنخفضة يدويًا، بغض النظر عن مستوى شحن جهازك.

يكون مفيدًا بشكل خاص عندما تعلم أن بطارية هاتفك يجب أن تدوم معك طوال اليوم دون الوصول إلى نقطة طاقة أو شاحن محمول.

يمكنك تشغيل وضع الطاقة المنخفضة قبل أن ينخفض ​​الهاتف إلى أقل من 75%.

ما عليك سوى التوجه إلى الإعدادات ثم البطارية ثم وضع الطاقة المنخفضة.

سيتحول رمز البطارية إلى اللون الكهرماني عند تشغيل ميزة توفير الطاقة بنجاح.

استبدال بطارية iPhone الخاصة بك

إذا كانت بطارية iPhone تتسبب باستمرار في ألم منخفض للطاقة ، فيمكنك استبدالها.

لكن كن سريعًا لأن Apple ترفع تكلفة استبدال البطاريات في طرز آيفون القديمة اعتبارًا من 1 مارس.

سيؤدي ارتفاع الأسعار الخادع بمقدار 20 دولارًا / 20 جنيهًا إسترلينيًا إلى إصابة ملايين العملاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ستشهد هذه الخطوة ارتفاع تكلفة تعزيز بطاريات iPhone 13 و iPhone 12 و iPhone 11 و iPhone X من 69 دولارًا (58 جنيهًا إسترلينيًا) إلى 89 دولارًا (75 جنيهًا إسترلينيًا) في غضون أسابيع.

لن يتأثر أولئك الذين لديهم طرز من تشكيلة iPhone 14 ، حيث تفرض Apple بالفعل رسومًا على أحدث عملائها 99 دولارًا (83 جنيهًا إسترلينيًا) لاستبدال البطاريات على أحدث منتجاتها.

يوصى عادةً بأن يستبدل المستخدمون بطارياتهم عندما تصل السعة القصوى للبطارية إلى 80٪.

يمكنك التحقق من صحة البطارية في أي وقت بالذهاب إلى الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية.