شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم ميزة "التسوق الافتراضي" بمتاجرها للأجهزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى تقرير جديد أن شركة أبل ستضيف ميزة الواقع المعزز إلى الإصدار القادم من متجر تطبيقات آبل، ووفقًا لتقرير صادر عن Mark Gurman من Bloomberg ، من المتوقع أن تسمح ميزة AR الجديدة هذه للمشترين بتوجيه أجهزة iPhone الخاصة بهم نحو منتج معين (على سبيل المثال جهاز Mac) في أحد متاجر Apple للبيع بالتجزئة والحصول على الفور على التفاصيل الكاملة حول أسعارها ومواصفاتها على هواتفهم الذكية.

وكانت الشائعات حول جهاز Apple AR / VR الذي طال انتظاره تدور حول الإنترنت خلال الأشهر القليلة الماضية حتى الآن، لكن في ديسمبر 2022 ، اقترح المحلل Ming-Chi Kuo أن سماعة رأس الواقع المختلط القادمة للشركة قد تتأخر بسبب مشكلات متعلقة بالبرمجيات غير محددة، حيث ادعى Kuo أيضًا أن هذه المشكلات تؤخر الشحنات الجماعية لسماعات الرأس AR / VR إلى النصف الثاني من عام 2023.





ميزة AR في Apple App Store: كيف ستعملوفقًا للتقرير، يدعي Gurman أن أبل تعمل على تطوير هذه الميزة منذ عام 2020. وذكر أيضًا أن الشركة بدأت مؤخرًا أيضًا في اختبار هذه الميزة في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، ولم يذكر التقرير أي تفاصيل حول متى ستكون ميزة متجر التطبيقات هذه متاحة لعامة الناس.

ومع ذلك، ذكر Gurman أن Apple قد تطلق واجهة برمجة تطبيقات مصاحبة لهذه الميزة. ستساعد واجهة برمجة التطبيقات المطورين على استخدام الميزة لمتاجر البيع بالتجزئة الأخرى.

وأضاف Gurman أن هذه الميزة ستكون "واحدة من أهم عمليات إطلاق Apple المرتبطة بالواقع المعزز حتى الآن" إذا تمكنت الشركة من طرح الميزة في الأيام المقبلة. يلمح التقرير أيضًا إلى أن هذه الميزة قد تصبح متاحة لعامة الناس قبل أن تطلق Apple سماعات الرأس AR / VR التي طال انتظارها في السوق.

ومن المتوقع أيضًا إطلاق سماعة رأس الواقع المختلط للشركة في عام 2023. ومن المتوقع أن يحمل جهاز آبل الجديد هذا سعرًا باهظًا ومن المتوقع أن تشحن الشركة أقل من 500000 وحدة في عام 2023.