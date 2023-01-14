شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مخيف.. "مادة سامة" بورق التواليت تهدد حيتان الأوركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون كنديون مستويات عالية من مادة كيميائية خطيرة، تُستخدم في صناعة ورق التواليت، بأجساد حيتان الأوركا المهددة بالانقراض، مما أثار مخاوف من أن المادة السامة قد تزيد من إلحاق الضرر بها، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

وأعلن الباحثون أنهم اكتشفوا المادة الكيميائية "نونيل فينول"، في أجساد 12 حوتا قاموا بدراستها، غالبا ما تستخدم في معالجة الورق وتوجد أيضا في الصابون والمنظفات، ويمكن أن تدخل المحيط من محطات معالجة النفايات.

ونظرا لضخامة حيتان الأوركا فغالبا ما تبتلع أجساما صغيرة ملوثة بالمواد الكيميائية، مما يجعلها من بين أكثر الحيتان تلوثا في العالم.

وحيتان الأوركا تعيش في كل المحيطات بوجه عام، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا.

وترصد الأوركا فرائسها بالصوت، أي تعرف حجم الفريسة والأشياء التي حولها بتردد الصوت، الذي يصدر عن طريق الهواء المار بين فمها والفوهة التي فوق الرأس.

من الجدير بالذكر ، يوصف حوت "الأوركا" بالحوت القاتل أو السفاح، وهو حوت من فصيلة الدلافين، بل هو أكبرها حجماً، ويعيش في البحار والمحيطات.

و"الأوركا" يبلغ متوسط طول الإناث منها نحو 8.5 متر ووزنها يقارب 7.5 طن، أما ذكورها فيبلغ طولها نحو 9.8 متر ووزنها 10 أطنان تقريباً.

وتتميز بزعنفة ظهرية مثلثية الشكل ومدببة في منتصف ظهرها، يبلغ طولها 2 متر، ولها رأس ضخم ومستدير، فيما تكون إناثها منحنية قليلا، ولها فك يتكون من 10 إلى 14 زوجاً من الأسنان الحادة والعريضة.