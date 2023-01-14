شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة تيليجرام بريميوم؟.. وما هي مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق تيليجرام أحد أفضل تطبيقات المراسلة في جميع أنحاء العالم، ولديه الآن أكثر من 700 مليون مستخدم نشيط شهريًا، وقد حقق هذا النمو من التوصيات الشخصية، فلم تنفق الشركة أي أموال على الإعلانات، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .

ومع استمرار هذا النمو أصدرت شركة تيليجرام خدمة جديدة تُسمى (تيليجرام بريميوم) Telegram Permium باشتراك شهري، وهي خدمة تساعد في دعم التطوير المستمر للتطبيق، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات إضافية حصرية، فما هي خدمة تيليجرام بريميوم وما هي ميزاتها الجديدة؟

ما هي خدمة تيليجرام بريميوم؟ تيليجرام بريميوم عبارة عن خدمة مضمنة في تطبيق تيليجرام ولكنها باشتراك شهري، تتيح لك للوصول إلى ميزات حصرية، مثل تحميل الملفات الكبيرة، وتنزيل الوسائط بشكل أسرع، وغيرها العديد من الميزات الحصرية.

وستساعد مساهمات المشتركين في تيليجرام بريميوم في تحسين التطبيق وتوسيعه، بحسب ما أشارت له شركة تيليجرام في إعلانها عن خدمة بريميوم في موقعها الرسمي.



ميزات الاشتراك في تيليجرام بريميوم: ميزات الاشتراك في تيليجرام بريميوم: بعد الاشتراك في تيليجرام بريميوم مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ستحصل على ميزات إضافية تشمل ما يلي:

• تحميل ملفات بسعة 4 جيجا بايت – وهو ما يساوي مساحة مقطع فيديو مدته 4 ساعات بدقة 1080 بكسل – بدلاً من 2 جيجا بايت، وتخزين غير محدود في Telegram Cloud. ولكن سيتمكن كل مستخدمي تيليجرام من استقبال هذه المستندات الكبيرة وتنزيلها، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في تيليجرام بريميوم أم لا

• متابعة ما يصل إلى 1000 قناة بدلًا من 500 في الإصدار المجاني.

• إنشاء ما يصل إلى 20 مجلدًا للدردشات، يحتوي كل منها على ما يصل إلى 200 محادثة.

• إمكانية إضافة ما يصل إلى 4 حسابات بأرقام هواتف مختلفة في تطبيق تيليجرام.

• تثبيت ما يصل إلى 10 محادثات في القائمة الرئيسية بدلًا من 5 محادثات.

• إمكانية حجز ما يصل إلى 20 رابطًا عامًا من روابط (t.me)، مما يجعل أي مجموعة أو قناة تنشئها تحمل رابط مختصر.

• حفظ ما يصل إلى 400 ملف GIF بدلًا من 200 في الاصدار المجاني.

• تنزيل أسرع للوسائط والمستندات.

• الحصول على ملصقات كبيرة حصرية، تتميز بتأثيرات إضافية وتُحدّث شهريًا، بالإضافة إلى آلاف الرموز التعبيرية التي يمكن إضافتها في رسائل المحادثة. وجميع تلك الملصقات مرئية لجميع مستخدمي تيليجرام.

• إمكانية كتابة نبذة تعريفية عنك أطول في التطبيق مع إضافة رابط.

• إضافة صور متحركة للملف الشخصي وستظهر متحرّكة للجميع في داخل المحادثات، وفي قائمة المحادثات.

• القدرة على تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بحيث يمكنك قراءة الرسائل الصوتية بدلاً من سماعها.

• وجود ميزات إضافية لإعدادات الخصوصية والأمان كالقدرة على أرشفة المحادثات الجديدة وكتمها تلقائيًا.

• توقف الرسائل الدعائية التي تظهر في بعض القنوات العامة.

• الحصول على شارة خاصة تظهر بجانب الاسم في قائمة المحادثات، وأعلى المحادثة، وفي قائمة الأعضاء في المجموعات.

• القدرة على تغيير شكل الأيقونة الرئسية للتطبيق في شاشة الهاتف، إذ يتوفر ثلاث أيقونات يمكن الاختيار من بينها، وهي premium star، أو night sky، أو turbo-plane.