شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الصينية تشتري حصصا في Alibaba وTencent تمنحها حقوقاً مسيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترت الحكومة الصينية أسهماً في Alibaba وTencent وغيرها من شركات التكنولوجيا حتى يصبح لديها حقوق خاصة بشأن القرارات التي تتخذها تلك الشركات حسبما نقلت CNBC.

وعادة ما تشكل تلك الحصص 1% وتعرف بـ"أسهم إدارة خاصة" والتي تمنح بكين الحقوق في قرارات محددة داخل تلك الشركات.

وتتيح تلك الحصص للحزب الحاكم في الصين الحق في اكتساب نفوذ أكبر في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص فيما يتعلق بالمحتوى الذي توفره للشعب الصيني.

وفيما يتعلق بـAlibaba، فإن الحصص التي تم الحصول عليها على مدار الأشهر الأربعة الماضية في وحدات تابعة للشركة هي الأولى التي تظهر للضوء بالنسبة لشركة التجارة الإلكترونية، إذ كانت هدفاً للجهات التنظيمية على مدار العامين الماضيين.

وعادة ما تشتري صناديق مدعومة من الحكومة تلك الحصص أو الأسهم الذهبية التي تكتسب بموجبها تمثيلاً في مجلس الإدارة أو حق الفيتو في عدد من القرارات الأساسية.

وأظهرت الإفصاحات العامة أنه في سبتمبر أيلول الماضي استحوذت شركة استثمارية تابعة لـZhejiang Media Group المملوكة للدولة على حصة 1% في Youku للأفلام والتابعة في الوقت ذاته لـAlibaba.