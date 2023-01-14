شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إصلاح مشكلة بشاشة iPhone 14 Pro.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل سلسلة هواتفها الذكية iPhone 14 في سبتمبر 2022، حيث تتضمن أحدث سلسلة أيفون أربعة هواتف ذكية جديدة - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ومنذ الشهر الماضي ، اشتكى العديد من مستخدمي iPhone 14 Pro‌ و iPhone 14 Pro Max من مشكلة في شاشة هواتفهم الذكية يواجهونها.

وزعمت تقارير العملاء أنه أثناء إعادة تشغيل جهاز iPhone 14 Pro ، كانت شاشة هواتفهم تومض بخطوط أفقية باللونين الأخضر والأصفر، ومع ذلك ، لم تذكر هذه التقارير أي تفاصيل أخرى حول المشكلة، في وقت سابق ، لم يكن معروفًا أيضًا ما إذا كانت أبل تتطلع إلى حل المشكلة أو ما إذا كانت مشكلة في الأجهزة أو البرامج، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن MacRumours ، أقرت أبل الآن بوجود خطأ في الشاشة وتعمل على إصلاح هذه المشكلة.





رد فعل أبل على مشكلة شاشة iPhone 14 Proوبحسب ما ورد أقرت شركة التكنولوجيا العملاقة بمشكلة الشاشة في مذكرة جديدة، وكشفت الشركة أيضًا أن هذه المشكلة هي مشكلة برمجية وليست عيبًا في الأجهزة، وحتى أن شركة أبل أكدت أن الخطأ قيد التحقيق حاليًا من قبل الشركة وستقوم قريبًا بطرح تحديث iOS لتصحيحه.

ووفقًا للتقرير، ورد في مذكرة أبل ما يلي: "يمكن لعملاء iPhone 14 Pro‌ الإبلاغ عن أنهم عندما يقومون بتشغيل أو إلغاء قفل هواتفهم ، فإنهم يرون لفترة وجيزة خطوطًا أفقية تومض عبر الشاشة، أبل على علم بالمشكلة وسيتم تحديث برنامج قريبًا من شأنه حل المشكلة ".





تحديث iOS القادم من أبل: ما يمكن توقعهتختبر أبل حاليًا تحديث iOS 16.3 لأجهزة iPhone مع المطورين وأعضاء البرنامج التجريبي العام، ومع ذلك ، ليس من المتوقع أن تطرح الشركة تحديث iOS التالي لعدة أسابيع أخرى على الأقل. يدعي التقرير أن أبل قد تصدر تحديث iOS 16.2.1 ، قبل iOS 16.3.

في الشهر الماضي ، أصدرت الشركة تحديث iOS 16.2 الذي أضاف دعم اتصال 5G لمستخدمي iPhone في الهند. من المتوقع أن يعالج تحديث iOS 16.2.1 مشكلة الشاشة في طرز iPhone 14 Pro.