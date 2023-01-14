شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجري بعض التعديلات على سياسة الألفاظ النابية على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت علامة جوجل التجارية بأنها "تجري بعض التعديلات" على سياسة الألفاظ النابية التي كشفت عنها في نوفمبر بعد تلقي ردود فعل سلبية من المبدعين.

تضع القاعدة قيودًا أو تزيل الإعلانات على مقاطع الفيديو التي يقسم فيها شخص ما خلال أول 15 ثانية أو يكون لديه "استخدام محوري" لكلمات نابية طوال الوقت، وتضمن لك إلغاء تحويل مقطع فيديو تمامًا إذا حدث الشتائم في الثواني السبع الأولى أو سيطر على المحتوى.

لا يخبر يوتيوب عادةً المخالفين بالخطأ الذي ارتكبوه بالضبط، ويميل منشئو المحتوى إلى التعرف على السياسة المحدثة فقط بعد أن تقوم الخدمة بإضفاء الطابع الشيطاني على عملهم حسبما نقل موقع Engadget.

هناك أيضًا مخاوف بشأن عدم الاتساق، حيث يتم الإبلاغ عن بعض مقاطع الفيديو بينما لا يتم الإبلاغ عن مقاطع أخرى، وقد يفقد مقطع الفيديو المعاد تحقيق الدخل هذا الدخل بعد يوم واحد.

لكن لم يقل يوتيوب ما يخطط لتغييره فقط، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت السياسة المنقحة سترضي المتضررين.

لا يؤدي عدم اليقين بالضرورة إلى نزوح جماعي، ولكنه يقود بعض صانعي الفيديو إلى تقليل اعتمادهم على يوتيوب كمصدر للدخل.