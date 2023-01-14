شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلن موعد انفضال مركبة "بروجريس" عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي مقابلة حول الموضوع قال بيتيلين: "باشر أعضاء الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بإفراغ مركبة Progress MS-20 تحضيرا لفصلها عن المحطة وإرسالها نحو الأرض، والمركبة من المفترض أن تنفصل عن المحطة في 7 فبراير القادم".

وتبعا لرائد الفضاء فإن المركبة بعد انفصالها عن المحطة ستتجه نحو الأرض لتحترق بعض أجزائها في الغلاف الجوي لكوكبنا، أما الأجزاء غير المحترقة فستتابع طريقها نحو الجزء غير القابل للملاحة من المحيط الهادئ وتغرق هناك، وبعدها وفي 9 فبراير ستطلق روسيا مركبة الشحن Progress MS-22 نحو المحطة الفضائية الدولية.

سابقا كانت "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن مركبة Progress MS-22 من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية في 19 فبراير، لكن تقرر تسبيق الموعد بسبب التغيرات في برنامج الرحلات الفضائية الروسي، والحاجة لإرسال مركبة Soyuz MS-23 إلى المحطة في موعد أبكر.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة Progress MS-20 كانت قد استخدمت سابقا 4 مرات في إبعاد المحطة الفضائية الدولية عن الحطام الفضائي في (16 يونيو ،و1 أكتوبر ، و25 أكتوبر، و21 ديسمبر 2022)، كما استعملت 5 مرات لتعديل مدار المحطة في (10 أغسطس، و25 أغسطس، و15 سبتمبر، و1 أكتوبر، و 3 نوفمبر 2022).