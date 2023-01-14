أفضل 8 حلول لمشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت..التوصيل بالإنترنت ليس شيئًا يحدث بمجرد أن توصل هاتفك بالواي فاي، فليس شرطًا أنه عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي ..أن تكون متصلًا بالإنترنت! فالإتصال بالإنترنت لا يتوقف على ذلك وحسب، بل هناك عوامل أخرى مؤثر، وذلك مثل الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى الشبكة، التأكد من دفع الإشتراك، التأكد من سلامة الخط الأرضي! وأشياء أخرى سنتناولها جميعًا تاليًا في مقالنا..تابع لتتعرف على المزيد.

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تسجيل الدخول إلى الشبكة

أحيانًا بعد اتصالك بالإنترنت لشبكة ما، وترى أنه تم الإتصال بل وحينئذٍ قد تكون أقرب ما يكون للراوتر الخاص بك أو الراوتر الناقل للإنترنت بشكلٍ عام، إلا أنك تجد أنه لا يتوفر اتصال بالإنترنت، فاتصالك بالراوتر أو الواي فاي لا يعني اتصالك بالإنترنت! في هذه الحالة هناك بعض الشبكات تتطلب تسجيل الدخول عليها بعد التسجيل على الواي فاي الخاص بها، لذا تأكد من تسجيلك الدخول إلى الشبكة لحل مشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت.

قم بتجربة توصيل هاتف أخر بنفس شبكة الواي فاي

فلم لا تكون المشكلة في هاتفك؟ فأحيانًا تتعرض الهواتف إلى مشاكل في أنظمة الإتصال التي تحويها، مثل الواي فاي أو البيانات الجوالة أو حتى البلوتوث، ولذلك لكي تتأكد من مصدر المشكلة قم بالتسجيل على نفس شبكة الواي فاي من هاتفٍ أخر أو حتى من لاب توب أو من جهاز كومبيوتر يدعم الواي فاي من خلال المودم الخاص به، وإذا تم الإتصال ستعلم أن مشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت تتعلق بهاتفك وليس بالراوتر نفسه أو شبكة الواي فاي نفسها.

قم بإعادة الإتصال بالواي فاي

قد تكون المشكلة إثر عطل طفيف حدث في هاتفك وما يمكن حله حينئذٍ بإعادة الإتصال بالواي فاي، فإعادة الإتصال هي فرصة أخرى لإعادة تهيئة الشبكة على هاتفك، وذلك من خلال إلغاء الإقتران بالكامل من شبكة الواي فاي ثم تسجيل الدخول عليها مجددًا بإدخال كلمة المرور وما إلى ذلك..ثم انظر إذا ما تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت أم لا.

تفقد الوقت والتاريخ على هاتفك

ضبط الوقت والتاريخ من أهم الإعدادات التي عليك أن تلتزم بضبطها كما هي عليه بحقيقتها، فحقيقة الوقت الآن مثلًا أنها الساعة التاسعة والربع، فيجب على هاتفك أن يكون مواكبًا للتوقيت الحالي التابع لبلدك حتى يعمل هاتفك ككل بشكلٍ ناجح، ومشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت أحد أسبابها هو عدم ضبط التاريخ والوقت..لذا توجه إلى الإعدادات لضبطهم.

قم بإعادة ضبط إعدادات الشبكات

إعادة ضبط إعدادات الشبكات هو خيار إضافي تواجد مؤخرًا في هواتف الأندرويد، وهو نوع أخر من أنواع إعادة التعيين، فإعادة تعيين إعدادات الشبكات هو حلًّا فعّال لمشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت، ما يعيد تهيئة جميع إعدادات الإتصال على هاتفك..ليقوم بحل المشاكل التي قد يكون هاتفك مصابًا بها..وما عليك هو التوجه للإعدادات..ثم إعدادات إعادة التعيين..ثم اختيار إعادة تعيين إعدادات الشبكات.

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة تشغيل الهاتف هو حلًّا آخر فعّال نقوم باقتراحه في حالة حدوث أية مشكلة في هاتفك، لما فيه من فائدة كبرى للهاتف الذكي فإعادة تفعيل الشيء أو إعادة تشغيله تعني إعادة تهيئة أجزاءه الداخلية في حال تعرضك لأي مشكلة في نظام الهاتف، وشبكات الإتصال هي جزء أساسي من نظام الهاتف، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف وذلك قد يقوم بحل مشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت.

قم بإعادة تشغيل الراوتر

قد تكون المشكلة في الراوتر الخاص بك، أي في الشبكة التي قمت بالإتصال بها، فإذا كان بإمكانك أن تقوم بالوصول إلى الراوتر فلا تتردد عن إعادة تشغيله؛ وأن تترك وقت لا يقل عن 30 ثانية ما بين غلقه وتشغيله مرة أخرى، لما فيه من إعادة تهيئة لإعدادات الراوتر واتصاله بالإنترنت ونقله إلى هاتفك أو إلى أي جهازٍ يدعم الواي فاي في منزلك..لحل مشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت.

تأكد من الخط الأرضي

بطبيعة الحال..فحتى لو الراوتر يعمل بشكلٍ سليم فيتوقف استقباله للإنترنت ونقله إليك على التوصيل الصحيح للخط الأرضي في الإسبليتر الخاص بالراوتر، أو على كون الخط الأرضي يعمل من الأساس أو لا، وذلك يحدث أحيانًا في حال وجود أعطال في الخط الأرضي أو أن الفاتورة غير مدفوعة مما يؤثر على اتصال الإنترنت لديك، ومما يتسبب في مشكلة لا يتوفر اتصال بالإنترنت.