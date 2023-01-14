شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يحظر شراء المزيد من نظارات مايكروسوفت القتالية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة الأمريكية شراء المزيد من نظارات الواقع المعزز القائمة على HoloLens من Microsoft بعد اكتشاف أن الإصدار الحالي به بعض مكامن الخلل التي يجب حلها ، وفقًا لبلومبرج.

لذا بدلاً من طلب المزيد من النموذج الحالي ومنها مشاكل الصداع وإجهاد العين والغثيان ، ووافقت الحكومة على 40 مليون دولار لشركة Microsoft لتطوير نسخة جديدة.

وستتناول نظارات القتال المحدثة نتائج الاختبارات من العام الماضي عندما ارتدى 70 جنديًا النسخة الحالية خلال ثلاثة سيناريوهات مدتها 72 ساعة تحاكي ظروف القتال، وفقا لتقرير engadget.

وأظهرت النتائج أن الجنود عانوا من "صداع وإجهاد في العين وغثيان" وأن النظام يعاني من "إخفاقات كثيرة في الوظائف الأساسية". بالإضافة إلى ذلك ، فإن أكثر من 80% من الجنود الذين أبلغوا عن عدم ارتياح بدأوا يشعرون به بعد أقل من ثلاث ساعات من اختبار 72 ساعة.

وطلب الجيش في البداية 400 مليون دولار لشراء ما يصل إلى 6900 زوج من النظارات كجزء من فاتورة التمويل الحكومي البالغة 1.75 تريليون دولار.

ووافق الكونجرس على 40 مليون دولار من هذا المبلغ لتطوير النسخة الجديدة، و لقد منح الجيش Microsoft بالفعل 125 مليون دولار لإنشاء نموذج منقح ، ولا يزال يخطط لإنفاق ما يصل إلى 21.9 مليار دولار على مدى العقد المقبل لما يصل إلى 121000 جهاز.

وعزز عقد وزارة الدفاع بشكل كبير قدرة Microsoft على الاستفادة من جهاز AR الخاص بها. قبل العمل مع وزارة الدفاع ، وقامت الشركة بتسويق سماعة الرأس لتصنيع المؤسسات والتدريب والأغراض الصناعية الأخرى.

وعلى الرغم من أن Microsoft قد ألمحت إلى إصدار المستهلك النهائي من HoloLens ، إلا أن الشركة لم تعلن بعد عن أي تفاصيل ، وخططها أكثر ضبابية بعد أن قيل إن الشركة كافحت لتشكيل إستراتيجية متماسكة لسماعات الرأس الخاصة بها.