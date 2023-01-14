شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إعداد منزلك لشحن سيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الانتقال إلى الكهرباء عنصرًا جديدًا تمامًا لملكية السيارة، وهو الشحن المنزلي، فقد يتمكن المشترون الذين لديهم محطة شحن سريع قريبة من مكان عملهم من تدبير أمورهم دون الحاجة إلى إعداد الشحن المنزلي، ولكن من لم يتوفر لهم هذه الظروف، يمكنهم القيام بميزة الشحن المنزلى.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، قالت جيني نيومان، خبيرة التكنولوجيا، إن الشحن في المنزل يجعل ملكية السيارات الكهربائية مريحة وجديرة بالاهتمام، وباستخدام النوع المناسب من الشاحن المنزلي ، يمكن للمالكين إعادة شحن سياراتهم في غضون ساعات، هذا يعني أنه يمكنهم الشحن طوال الليل، على سبيل المثال ، والاستيقاظ مع مسافة 250 أو 300 ميل من القيادة.

خطوات إعداد الشحن المنزلي للسيارات الكهربائيةتأتي معظم السيارات الكهربائية مع ما يُعرف بسلك الشحن من المستوى الأول، ويتم توصيل هذا بمنفذ منزلي قياسي بجهد 110 فولت ويقوم ببطء بتوصيل الكهرباء إلى بطارية السيارة، مما يضيف بضعة أميال من نطاق القيادة في الساعة، لكن قالت نيومان إن سرعات الشحن البطيئة قد يكون من الصعب التعايش معها على أساس يومي.

فيما يستخدم الشحن من المستوى 2، الذي توصي به، اتصالًا عالي الجهد لإضافة المزيد مثل 25 أو 35 ميلًا من النطاق في الساعة، ويمكن العثور على هذه الأنواع من المقابس في محطات الشحن العامة، ويمكن لأصحاب المنازل تركيبها في المرآب أو الممر.

يمكن توصيل أجهزة الشحن من المستوى 2 بمقبس 240 فولت أو توصيلها باللوحة الكهربائية بالمنزل، في كلتا الحالتين، توصي نيومان باستشارة كهربائي متخصص في تركيبات الشاحن لمعرفة التكاليف المتوقعة والعمل المتضمن.