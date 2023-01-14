شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز Kindle الجديد من أمازون.. الإصدار الأخف وزنًا والأكبر تخزينا للكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أمازون جهاز Kindle جديد تم تصنيفه بأنه أخف جهاز حتى الآن، يتميز بالجودة والأداء والأسلوب، حيث إنه يتميز بشاشة عالية الدقة مقاس 6 بوصات 300 نقطة في البوصة للحصول على نص أكثر وضوحًا ومع ضعف مساحة التخزين، حتى تتمكن من إضافة قائمة قراءة كبيرة لعام 2023.



جهاز كيندل

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الجهاز خفيف جدًا وسهل الحمل، يزن 158 جرامًا فقط، وبالإضافة إلى ذلك، مع شاشة عالية الدقة مطورة، ومضاعفة التخزين، وشحن USB-C، وعمر أطول للبطارية.

وتتيح لك ميزة الوضع المظلم المضافة حديثًا القراءة بشكل مريح في الداخل والخارج، في أي وقت من اليوم.

توفر الشاشة عالية الدقة والخالية من الوهج التي تمت ترقيتها 300 نقطة في البوصة أكثر من ثلاثة أضعاف عدد البكسل مثل الجيل السابق.

كما تساعد الشاشة على عرض نصوص وصور أكثر وضوحًا، للقراءة مثل الورق المطبوع، حتى في ضوء الشمس المباشر.