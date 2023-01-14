شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أداة "Apple Business Connect" الجديدة للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل أداة مجانية جديدة تسمى "Apple Business Connect" والتي ستسمح للشركات من جميع الأحجام بتخصيص الطريقة التي تظهر بها معلوماتهم عبر تطبيقات أبل مثل الخرائط والرسائل وWallet وSiri.

وباستخدام هذه الأداة الجديدة ، يمكن لجميع الشركات الآن إدارة معلوماتها مباشرةً في بطاقة مكان خرائط أبل التفاعلية ، مثل دعوة العملاء لاتخاذ إجراءات مثل طلب الطعام أو إجراء حجز مباشرة من الخرائط ، حسبما قال عملاق التكنولوجيا في مدونة.

وقال إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في أبل: "أنشأنا Business Connect لتزويد مستخدمي Apple حول العالم بالمعلومات الأكثر دقة عن أماكن تناول الطعام والتسوق والسفر والمزيد"، وأضاف Cue: "تمنح Apple Business Connect كل صاحب عمل الأدوات التي يحتاجونها للتواصل مع العملاء بشكل مباشر أكثر، ولتحكم أكبر في الطريقة التي يرى بها مليارات الأشخاص منتجاتهم وخدماتهم ويتفاعلون معها يوميًا".

وستساعد الميزة الجديدة المسماة "Showcases" في بطاقة المكان الشركات في تقديم العروض والحوافز للعملاء، وعلاوة على ذلك ، يمكن للشركات تحديث قسم العرض في بطاقة المكان الخاصة بهم بسهولة باستخدام الأداة الجديدة.

المعارض متاحة الآن للشركات في الولايات المتحدة وستكون متاحة على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

وللتسجيل في الأداة الجديدة، يمكن لأصحاب الأعمال استخدام معرف Apple الخاص بهم على موقع الخدمة الذاتية من أي كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول، وقال صانع iPhone إنه بعد تسجيل الشركة الدخول والتحقق من نشاطها التجاري ، يمكنهم المطالبة بموقعهم (مواقعهم) والبدء في تحديث بطاقة مكانهم وتخصيصها دون أي تكلفة.