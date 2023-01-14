شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترسل مركبة فضائية "إنقاذ" إلى محطة الفضاء الدولية بعد التسريب الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد روسيا لمهمة "إنقاذ" بعد تسرب سائل التبريد على كبسولة سويوز التي رست بمحطة الفضاء الدولية، وقالت ناسا في إفادة إعلامية إن وكالة روسكوزموس الروسية سترسل مركبة سويوز فارغة إلى المحطة في 20 فبراير كبديل للمركبة الفضائية المتضررة. كان من المفترض في الأصل إطلاق السيارة في مارس، وفقا لتقرير engadget.

ومن المتوقع أن تعود الكبسولة المتسربة إلى الأرض بدون طاقم في وقت ما في مارس، وستظل تحمل التجارب وشحنات أخرى.

كما سيبقى رائدا الفضاء دميتري بيتلين وسيرجي بروكوبييف ، بالإضافة إلى رائد فضاء ناسا فرانك روبيو ، الآن في المدار لعدة أشهر أطول بدلاً من المغادرة في مارس كما هو مخطط

وبدأت المركبة المتضررة في رش الجسيمات يوم 14 ديسمبر. لاحظ فريق ISS بسرعة أن اللوم يقع على حلقة تبريد خارجية للمبرد ، وقرر المحققون لاحقًا أن نيزكًا مكرويًا أصاب الرادياتير. سرعان ما قررت روسكوزموس أن سويوز كانت خطيرة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها لعودة الطاقم العادية.

وكانت درجات الحرارة قد ارتفعت إلى ما بعد 100 درجة فهرنهايت عند إعادة الدخول ، مما يهدد كل من الركاب وأجهزة الكمبيوتر. سيكون الإصلاح في الفضاء غير عملي لأن الإجراء سيكون صعبًا للغاية ، وفقًا لما ذكره سيرجي كريكاليف من الوكالة.

ولا يزال طاقم محطة الفضاء الدولية على استعداد لاستخدام سويوز المكسورة للإخلاء في حالة الطوارئ. ومع ذلك ، هذا ليس مثاليًا عندما يكون من المحتمل أن يقبل ثلاثة من الأشخاص السبعة الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية مخاطر عالية للعودة إلى ديارهم. يتم أيضًا إرساء كبسولة SpaceX Crew Dragon ، ولكنها عادةً ما تستغرق أربعة ركاب فقط. وقال جويل مونتالبانو ، رئيس برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا ، في الإحاطة إن هناك محادثات مع سبيس إكس لمعرفة ما إذا كان بإمكان أحد ركاب سويوز السفر على متن السفينة كرو دراجون إذا لزم الأمر.

وتوترت العلاقات بين وكالة ناسا وشركة روسكوموس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت روسيا الصيف الماضي إنها ستترك محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 للعمل في محطتها الفضائية الخاصة ، وكانت الولايات المتحدة تستعد لانسحاب روسي محتمل منذ عام 2021. ومع ذلك ، فقد أجبر تسرب الكبسولة الاثنين على العمل بشكل وثيق - إذا فقط باختصار.