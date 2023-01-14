شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 2023 سيشهد تسريح مزيد من عمال شركات التكنولوجيا الناشئة للتركيز على النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير حديث أن الشركات الناشئة التي سيتم إنشاؤها في عام 2023 ستتمتع بموقف أكثر تحفظًا للنقد، وستركز على الإيرادات والنمو، مع مراعاة عمليات التسريح وسط تجميد التمويل.

وقال تقرير صادر عن 100X، وهو صندوق استثماري محلي يستثمر في الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة، إنه بسبب تسريح العمال في بعض الشركات الكبيرة ، أصبح بإمكان الشركات الناشئة الممولة جيدًا الآن الوصول إلى مجموعة جديدة من الأشخاص الرائعين.

وقال سانجاي ميهتا، المؤسس والشريك، 100X: "في عام 2023 ، ستشهد الهند حيث ستكون الشركات الناشئة الجديدة في عرض غير محدود بالنسبة للمستثمرين ، سيكون هذا اختيارًا قاسياً للاستثمار من خلال عملية الإلغاء".

وأضاف أن المستثمرين، الذين يمكنهم تطبيق مرشحات الجودة أثناء الاستثمار في عام 2023، سيتمكنون من رؤية محافظهم تتألق مع عائدات خارجية بحلول عام 2030، فيما يستمر زخم تمويل الشركات الناشئة في الهند في وضع متسارع.

ووفقًا للتقرير، يتميز سوق برمجيات المؤسسات بقدرة تنافسية عالية ، ولكن يمكن للشركات الناشئة دخول السوق والتنافس مع الشركات القائمة، وقال التقرير: "يمكنهم تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتميزة في مجال الخدمات اللوجستية والتحليلات وإدارة النفقات والتعاون و RPA ومنصات API وما إلى ذلك".

وينمو قطاع مطاعم الخدمة السريعة (QSR) بوتيرة سريعة في الهند ويتفوق على معظم القطاعات للاستثمارات، وأشار التقرير إلى أن القطاع سيشهد نمواً ملحوظاً مع تدفق استثمار أفضل، ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة التجارة الإلكترونية في الهند إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية.

وأظهرت النتائج "إنها فرصة مهمة للعلامات التجارية D2C للوصول إلى المستهلكين وبيعهم مباشرة عبر الإنترنت. في عام 2023 ، ستتنافس العديد من الشركات الناشئة الرقمية الأولى المباشرة إلى المستهلك (D2C) مع الأسماء الشهيرة"، فيما ينمو سوق السيارات الكهربائية للشركات الناشئة. تعمل الشركات الناشئة على تقنيات مختلفة ، بما في ذلك تقنيات البطاريات المتقدمة ، والبنية التحتية للشحن ، ومكونات المركبات الكهربائية ، وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن يخلق سوق السيارات الكهربائية في الهند 10 ملايين وظيفة مباشرة بحلول عام 2030 ، إلى جانب 50 مليون وظيفة غير مباشرة في هذا القطاع، وذكر التقرير أن صناعة الصحة الرقمية في الهند تتوسع مع اعتماد التقنيات الرقمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتشمل الاتجاهات المستقبلية نمو الطب عن بعد ، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، والطب الشخصي ، والاستخدام الواسع النطاق لأجهزة المراقبة القابلة للارتداء عن بُعد ، ودمج تقنيات الصحة الرقمية في أنظمة الرعاية الصحية التقليدية ، ودور الحكومات.