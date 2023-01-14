شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار المركبات الكهربائية فى الولايات المتحدة وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Tesla بتخفيضها بشكل كبير عبر تشكيلتها في الولايات المتحدة وأوروبا، في محاولة واضحة لزيادة المبيعات، وذلك بعد زيادة الأسعار بشكل مطرد على مدى العامين الماضيين، وفقًا لتقرير engadget.

وإنخفض سعر EV الأقل تكلفة الطراز 3 RWD من 46990 دولارًا إلى 43990 دولارًا، بينما انخفض الطراز Y طويل المدى المكون من 5 مقاعد بنسبة 20% من 65990 دولارًا إلى 52990 دولارًا، هذا يعني أن النموذج الأخير مؤهل الآن للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي أمريكي بقيمة 7500 دولار، وبالتالي فإن انخفاض السعر النهائي سيكون 20500 دولار - أكثر من 30% .

وشهدت جميع الطرز الأخرى، بما في ذلك الطراز S والنموذج X (كلا الإصدارين العادي والنسخة المنقوشة) وإصدارات الأداء من الطراز 3 والطراز Y تخفيضات في الأسعار.

ومع ذلك ، فقد زاد سعر خيار 7 مقاعد في الطراز Y بمقدار 1000 دولار إلى 4000 دولار، في حين أن هذا يضع السعر على أكثر من 55000 دولار، إلا أنها لا تزال مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي لأنها تعتبر سيارة دفع رباعي، وفي ألمانيا تم تخفيض أسعار الطرازين 3 و Y بنسبة 1 إلى 17%، وانخفضت أيضًا في النمسا وسويسرا وفرنسا.

ولتلقى الحسم الكامل فى التخفيض والبالغ 7500 دولار، سيتعين على العملاء الطلب قبل منتصف شهر مارس ، حيث من المتوقع أن يتم تخفيضه إلى النصف.

وتنطبق الحسومات الضريبية على سيارات الدفع الرباعي التي يقل سعرها عن 80 ألف دولار والسيارات التي يقل سعرها عن 55 ألف دولار، ويقع الطراز Y في كلا الفئتين ، اعتمادًا على عدد المقاعد ، مما يعني أن بعض الطرازات ذات الخمسة مقاعد لم تكن مؤهلة - وهو ما أطلق عليه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك "العبث"، والآن يبدو أن جميع طرازات Y EVs باستثناء إصدار Performance مؤهلة.

وفى أواخر العام الماضى ، أفيد أن مخزون Tesla كان يتراكم بعد سنوات من المبيعات القوية ، أولاً مع التقارير في Chin a ، ثم الولايات المتحدة، وخفضت Tesla الأسعار مؤخرًا في الصين ثم رفضت لاحقًا أي تعويض للعملاء الذين اشتكوا، ويبدأ الموديل 3 الآن بسعر 229900 يوان (33425 دولارًا) لديها.

ولم تتدخل تسلا ولا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي في تخفيضات الأسعار ، لكن المشترين المحتملين سيكونون سعداء بلا شك (والمشترين الجدد غير راضين).

وكان من المفترض في الأصل أن يكلف الطراز 3 35000 دولار وتم شحنه بهذا التكوين لفترة قصيرة ، لكنه شهد زيادات ثابتة إلى سعر 46990 دولارًا الذي تم الإعلان عنه في مارس 2022 ، وفي الشهر الماضي ، قال ماسك إن "التغييرات الجذرية في أسعار الفائدة" قد أثرت على القدرة على تحمل تكاليف السيارة وأن تسلا يمكن أن تخفض الأسعار.