شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء هنود يبتكرون "فئران سايبورج" للمساعدة فى عمليات الأمن والاستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول هندى إن منشأة البحث والتطوير الأولى التابعة لمنظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO) تعمل على إنشاء "جرذ سايبورج" والتى ستساعد فى عمليات استعادة قوات الأمن ومراقبة الاستخبارات، وفقًا لموقع wionews.

من جانبه، قال مدير مختبر العالم الشاب براساد، إن فريقًا من مختبر العالم التابع لـ DRDO يعمل على هذه الفئران الآلية التى ستوضع كاميرات على الرأس وسيتم استخدام الأوامر الإلكترونية لتوجيههم باستخدام أقطاب الدماغ شبه الغازية.

هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الهند في تطوير مثل هذه التكنولوجيا، بعض الدول الأجنبية لديها بالفعل، وسيساعد القوات المسلحة في عمليات المراقبة والاستعادة الاستخباراتية، وقال براساد، إن تجارب المرحلة الأولى، والتي سيتم فيها السيطرة على الفئران من خلال أوامر المشغل، جارية.



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المرحلة الثانية يمكن للعلماء في الواقع إدخال الصور إلى الكاميرا المثبتة على رأس الفأر

وأوضح التقرير أنه فى المرحلة الثانية، يمكن للعلماء في الواقع إدخال الصور إلى الكاميرا المثبتة على الرأس لكي يجدها سايبورغ الجرذ، ومن الأمثلة على استخدامها يمكن أن يكون موقفًا مثل الهجوم الإرهابي في 26/11 حيث كان لا بد من تفتيش أكثر من 200 غرفة في فندق.

الروبوتات يتم التحكم فيها عن بعد

وأوضح أن الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد، والتي تشارك في عمليات ISR ، تواجه مشكلات في القدرة على المناورة مثل دخول المساحات الضيقة وتسلق الجدران.

وأضاف أن الفئران لديها قدرة أكبر على التحمل لمثل هذه المهام ويعرف العلماء كيف يشجعونها من خلال تقديم حوافز تعتمد على الغذاء للبعثات، وقال براساد: "لقد استخدمنا ثلاثة إلى أربعة فئران للاختبارات المعملية، في المرحلة الأولى، سنحتاج إلى غرس الأقطاب الكهربائية في دماغ الفئران، بينما في المرحلة الثانية، سنذهب للإرسال اللاسلكي".