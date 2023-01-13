شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا" تدخل تعديلات فى الجدول الزمني للرحلات الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار مدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو إلى أن إطلاق بعثة Crew-6 الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية ما زال مخططا له في فبراير المقبل، وفقا لتقرير RT .

وذلك على الرغم من التغييرات التي أدخلت في الجدول الزمني لإطلاق مركبات أخرى.

وتنوي وكالة "ناسا" الأمريكية إدخال تعديلات على برنامج تحقيق الرحلات الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية آخذة في الاعتبار الحادث الذي وقع لمركبة "سويوز – 22" الروسية.

وقال إن "ناسا" ستضع بالتعاون مع الشركاء الروس جداول زمنية للرحلات الفضائية لبضعة أشهر مقبلة، مضيفا أن هذا الموضوع بحثه مع سيرغي كريكاليوف المدير الروسي لبرناج الرحلات الفضائية المأهولة الأربعاء من الاسبوع الجاري أثناء زيارته لموسكو.

بينما قال إن إطلاق بعثة Crew-6 الفضائية بطاقم جديد من الرواد الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية ما زال مخططا لتحقيقه في فبراير المقبل.

وأوضح الموظف الفضائي الأمريكي أن فك إحكام المبرد المغلق التابع لمنظومة الضبط الحراري في مركبة "سويوز- 22" سُجل في 15 ديسمبر عام 2022. وتوصلت اللجنة التي تم تشكيلها على إثر الحادث الفضائي إلى استنتاج مفادها أن المركبة يجب أن تعود إلى الأرض من دون طاقم على متنها.

وقال جويل مونتالبانو إنه موافق على كل الاستنتاجات التي خرجت بها اللجنة الروسية.

أما مركبة "سويوز – 23" الفضائية الروسية فسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية بدون طاقم أيضا في 20 فبراير المقبل بدلا من 16 مارس المقبل كما كان مخططا له سابقا.