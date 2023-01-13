تطبيق إسلام بوك أفضل تطبيق إسلامي للأندرويد والأيفون..تحدثنا سابقًا في مقالٍ عن أفضل تطبيقات القرآن الكريم، وقد ذكرنا العديد من التطبيقات الرائعة التي تُمكنك من قراءة القرآن الكريم بأفضل ما يمكن، فماذا عن تطبيقٍ متكامل؟ تطبيق إسلام بوك هو تطبيق ممتاز للعديد من الحاجات والتي سنتحدث عنها تفصيلًا تاليًا، كالآذان وقراءة القرآن وقراءة الأذكار، وهو أفضل التطبيقات التي أراها مناسبة لهذه الأغراض بناءًا على تجربتي الطويلة له، وتاليًا سنتحدث عن مميزات تطبيق إسلام بوك..أفضل تطبيق إسلامي للأندرويد والأيفون..تابع لتتعرف على المزيد.

مميزات وخواص تطبيق إسلام بوك

أتى تطبيق إسلام بوك بالعديد من المميزات والإضافات والخواص التي تُمكنك من القيام بالعديد من الأشياء ولتقضية عدة الحاجات الدينية التي قد يود أيّ مسلم أن يقوم بها، كقراءة القرآن والأذكار بأنواعها، وتفسير الأحلام ومواقيت الصلاة! فتاليًا نتحدث عن مميزات وخواص تطبيق إسلام بوك.

الأذكار

والأذكار هي أحد المميزات الهامة والجميلة في تطبيق إسلام بوك، حيث يأتي بكافة الأذكار التي تكون حصنًا لكل مسلم، فيأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلاة، والتسابيح وأذكار النوم، وأذكار الإستيقاظ، وأذكار المسجد وأذكار الوضوع وفضل الدعاء والعديد من الأذكار الأخرى، والتي بمجرد أن تضغط على الأذكار التي تود قراءتها ستتوجه إليها، وبالإضافة إلى ذلك ستجد عداد محدد بالعدد اللازم لكل ذكر – والذي لا بأس إن زدت بالتأكيد – حيث تضغط على العداد بعد كل مرة تقول فيها الذكر.

القرآن

قراءة القرآن هي من الأساسيات التي يجب أن يتحلى بفعلها كل مسلم ومسلمة، فالقرآن الكريم يكون صاحبنا الذي لا يفارقنا في القبر..فقراءة صفحة في اليوم! تكفيك يا أخي..ولأجل هذا يوفر تطبيق إسلام بوك إمكانية قراءة القرآن الكريم، حيث يوجد فهرس السور والذي يُمكنك اختيار السورة التي تود قرائتها حسب وردك اليومي أو حسب حاجتك، بل ويأتي بخط بسيط وحجم مناسب للقراءة مما يتيح فرصة جيدة للقراءة من هؤلاء الذين يحبون الخطوط الكبيرة نسبيًا والواضحة.

التلاوة

التلاوة هي أحد المميزات الهامة في تطبيق إسلام بوك، حيث كما يُمكنك أن تقرأ القرآن الكريم..يمكنك سماعه أيضًا إن شئت، في حالة السفر أو في حالة سيرك ماشيًا في الشوارع، أو أثناء جلوسك هكذا مستكنًا مع نفسك، وياتي التطبيق بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله..صاحب الصوت الجميل والمؤثر، برواية حفص عن عاصم، حيث يمكنك إيقاف وتشغيل السور وقتما شئت من خلال البرنامج، ويوافيك بإماكنية التوقف والإستمرار من شريط الإشعارات أو من شاشة القفل.

الحديث

الحديث الشريف هو الذي يأتي بسنتنا النبوية التي أتت وروَت عن رسولنا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، وتم توفيرها كافة في تطبيق إسلام بوك، ويوفر التطبيق الأحاديث التي أتت في صحيح البخاري ومسلم وسنن أي داوود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي..إلخ، حيث عندما تضغط عن الكتاب الذي تود قراءة الأحاديث التي يحويها يقوم التطبيق بتحميله، ثم ستتمكن من الولوج إليه وإلى كافة أجزاءه، ككتاب صحيح البحاري ستجده يحتوي على كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، وكتاب العلم، وكتاب الوضوء..حيث قسمت الأحاديث مصنفة وفقًا لما جائت فيه! وذلك من أجمل المميزات.

التفسير

تفسير القرآن الكريم هو ما تتوجه إليه عندما تود تدبره، تدبر معانيه ومقاصده، تفسير القرآن الكريم يجب ان يكون دقيقًا ومحددًا، ولأجل هذا أتى تطبيق إسلام بوك بالعديد من العلماء والكتب الذين يؤخذ عنهم التفسير للقرآن الكريم، مثل الطبري، والزمخشري، والرازي، والطبرسي، وإبن كثير..وغيرهم كثيرون، وما ستقوم به هو التوجه لقسم التفسير، واختيار المذهب الذي تود أن ترى التفسير وفقًا له من خيار”التفسير” واختيار السورة المرادة والآية التي تود تفسيرها في هذه السورة..ثم تضغط على عرض التفسير لترى ما يعنيه ما تود تفسيره.

الأحلام

فماذا إن أتتك رؤية وأردت معرفة تفسيرها وفقًا لما ورد من علماء الدين؟ كثير من الأحيان ويراود الكثير منا أحلام معينة يودون لو يجدون تفسيرًا لها، وهناك تفسيرات موجودة بالفعل للرؤى والأحلام المتواردة، للنابلسي وإبن سيرين وإبن شاهين وغيرهم، وإن أردت أن تقوم بتفسير حلم ما، ما عليك سوى التوجه لقسم الأحلام من واجهة التطبيق الرئيسية.

القبلة

حيث قبلتنا جميعًا هي الكعبة المشرفة، ولا يمكن أن تكون القبلة ثابتة من كل الأماكن، فماذا إن كنت في مكانٍ غير منزلك، كأن تكون في فندقٍ ما أو سكن جديد، أو حتى في الشارع! وتود معرفة القبلة ولا تجد من تسأله! حينئذٍ عليك تفعيل الموقع، ثم التوجه لخيار “القبلة” من الواجهة الرئيسية لـ تطبيق إسلام بوك.

التقويم

قد تسأل نفسك أحيانًا عن التقويم الهجري لأن تتعرف على ميعاد ما معلق بالتاريخ الهجري كشهر رمضان والأعياد ورأس السنة الهجرية، وقد تم توفير تقويم متكامل ومنظم بشكلٍ جيد في تطبيق إسلام بوك، حيث يأتي بكلا التقويمين..الميلادي والهجري، وذلك من خلال التوجه لخيار” التقويم” من الواجهة الرئيسية لتطبيق إسلام بوك.

البحث عن مسجد

خاصية البحث عن مسجد هي أحد الخواص البارزة في تطبيق إسلام بوك، فيحدث وأن تكون في مناطق غريبة لسبب السفر أو التنقل من مكانٍ إلى مكان، وذلك وارد دائمًا..ولا تعلم أين هي الجوامع أو المساجد القريبة من المنطقة التي أنت كائنٌ بها، فما عليك حينئذٍ هو تفعيل الموقع، والتوجه لخيار”المسجد” ليقوم التطبيق بإيجاد المساجد القريبة منك بالإستعانة بخرائط جوجل.

للتحميل للأندرويد:

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للتحميل للأيفون:

السعر: Free