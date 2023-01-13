إشاعات تقول أن شركة آبل تعمل على جهاز MacBook بشاشة تعمل باللمس

أعلن ستيف جوبز عن أن الأسطح التي تعمل باللمس معقدة من الناحية الهندسية وهذا قد تم خلال حدث الإعلان الرسمي عن MacBook Pro في شهر أكتوبر من عام 2010 حيث تغير الكثير من الأمور منذ ذلك الحين، وأشارت العديد من التقارير من Bloomberg News أن كوبرتينو يدرس الفكرة بالفعل في أول جهاز MacBook يعمل بشاشة تعمل باللمس.

Macbook جديد بشاشة تعمل باللمس

حيث فكر في تلك الفكرة مع مصادر قريبة من شركة أبل حيث تقول التسريبات أن الشركة تختبر حاليًا أجهزة من إصدار الـ MacBooks التي تعمل شاشتها باللمس والتي يمكن أن تصل لدينا في عام 2025، حيث أن مشروع الشاشة التي تعمل باللمس في المراحل الأولى من التطوير.

حيث يتوقع Mark Gurman الذي يعمل ضمن Bloomberg حيث تأتي الشاشة من نوع OLED MacBook، بالإضافة إلى أن الجهاز يأتي بنفس تصميم أجهزة الماك بوك الأساسية ولكن بشاشة مميزة للغاية تعمل باللمس، وهذا سيكون تطوير كبير ومنافس لشركة أبل بشكل عام فنحن مثلك تمامُا متشوقون لرؤية هذا الأمر في أقرب وقت.