شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء ياباني ينشر صورة للقاهرة من الفضاء ويعلق: "بدت مشرقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء الياباني "كويتشي واكاتا" صورة للقاهرة من الفضاء، معلقا عليها :"بدت القاهرة مشرقة حقًا عندما حلقت فوق المدينة في وقت سابق اليوم"، مع نشر صورة للمدينة وهي تظهر بشكل ساطع من الفضاء.

ويعد كويتشي واكاتا هو مهندس في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وهو أحد المخضرمين في أربع بعثات تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ، ومهمة سويوز روسية ، وإقامة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية، وخلال ما يقرب من عقدين من الخبرة في رحلات الفضاء ، قام بتسجيل أكثر من أحد عشر شهرًا في الفضاء.

وخلال الحملة 39 ، أصبح أول قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية، وقد طار واكاتا على متن Soyuz TMA-11M / Expedition 38 / Expedition 39 في رحلة فضائية طويلة المدة من 7 نوفمبر 2013 إلى 13 مايو 2014، وخلال هذه الرحلة الفضائية كان برفقته كيروبو ، أول رائد فضاء إنسان آلي، وهو الآن في الفضاء بعدما سافر ضمن طاقم SpaceX Crew-5.