شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مصر القديمة كانت حضارة متوهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك مالك تويتر ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا عن إعجابه بحضارة مصر القديمة، بعدما علق على مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، والذى نشرته إحدي صفحات تويتر التى تحمل اسم "غريب ومريب" أو Weird and Terrifying، حيث قال " مصر القديمة كانت متوهجة، وألحق التغريدة بصورة (إيموجي) للنار.

وقد نشر حساب تويتر مقطع فيديو لمعبد دندرة من الداخل ويظهر في الفيديو ممر داخل معبد دندرة به عدد من درجات السلالم المصرية القديمة وهو ما يسمى بالسرداب داخل المعبد ويعود إلى 2000 عام.

وعلق الكثيرون على تلك التغريدة من جميع أنحاء العالم على هذا الفيديو، فيما حظى المنشور أيضا بإعجابات المصريين الذين قدموا مزيد من المعلومات عن المعبد في التعليقات.